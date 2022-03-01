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KKTOK sezon açılışı 3 Nisan’a ertelendi

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KKTOK sezon açılışı 3 Nisan’a ertelendi
Necati KÜLAHLILAR
2022 Rali takvimi ilk yarışı sprint olarak gerçekleşecek ve sezon 3 nisanda başlayacak 10 nisan da ise tırmanma sezonunun ilk yarışı gerçekleşecek. 19 Mart’ta açılması planlanan 2022 sezonu mevsim de düşünülerek nisan ayına ertelendi.
Ralli şampiyonasının 8, tırmanma şampiyonasının 4, sprint şampiyonasının 3 yarıştan oluşacağı sezon Basel Holding ana sponsorluğunda gerçekleşecek.
 
 
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