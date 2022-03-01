KKTOK sezon açılışı 3 Nisan’a ertelendi

Necati KÜLAHLILAR

2022 Rali takvimi ilk yarışı sprint olarak gerçekleşecek ve sezon 3 nisanda başlayacak 10 nisan da ise tırmanma sezonunun ilk yarışı gerçekleşecek. 19 Mart’ta açılması planlanan 2022 sezonu mevsim de düşünülerek nisan ayına ertelendi.

Ralli şampiyonasının 8, tırmanma şampiyonasının 4, sprint şampiyonasının 3 yarıştan oluşacağı sezon Basel Holding ana sponsorluğunda gerçekleşecek.



