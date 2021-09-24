KKORD’nden anlamlı tabela

Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği (KKORD), topluma anlamlı bir mesaj veren tabela hazırlatarak Lefkoşa – Girne anayoluna yerleştirdi.

“Trafikte telefon kullanılmaması” mesajı veren Kuzey Kıbrıs Offroad Derneğinin tabelasında gerçek araba kullanıldı. Tabelanın yerleştirilmesi ile ilgili düzenlenen törene Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay ile Vakıflar İdaresi başkanı ProfDr İbrahim Benter, Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği başkanı Hulus Eren ve dernek üyeleri katıldılar.

