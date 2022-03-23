KKORD’de Kofalı yeniden başkan

Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği Olağan Genel Kurulu, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği seminer salonunda yapıldı. Görev süresini tamamlayan Hulus Eren, bayrağı yeniden Hakan Kofalı’ya devretti

2020 yılı başında Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği’nde başkanlığa seçilen Hulus Eren ve yönetimi, görev sürelerinin dolmasıyla gerçekleştirilen genel kurulda bayrağı devrettiler. Göreve geldikten kısa bir süre sonra başlayan Covid-19 Pandemisi nedeniyle organizasyon takvimlerinin etkilendiğini belirten Hulus Eren, kısıtlı sayıda yarış ve gezi organizasyonu yapmalarının sebebinin bu olduğunu söyledi. Ama yine de bir çok sosyal sorumluluk projesine Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile işbirliği içerisinde imza attıklarını söyleyen Eren, bu süreçte birlikte çalıştığı yönetimine, sponsorlarına ve tüm offroad camiasına teşekkür ettiğini söyledi. Görevi Hakan Kofalı gibi bir tecrübeye devretmenin huzurunu yaşadığını da söyleyen Eren, “Dostluk içerisinde, güzel organizasyonlarda hep birlikte olmayı diliyorum” dedi.

Faaliyet Raporunun okunup aklanmasının ardından Mali sorumlu Veli Esendağlı da Mali Raporu okudu ve derneği aldıkları yerden daha iyi bir duruma getirdiklerinin altını çizdi. Esendağlı da tüm destek verenlere ve sponsorlara teşekkür ederek sözlerini tamamladı. Ardından tek aday olarak ve tek liste olarak seçime giren Hakan Kofalı ve listesi üyelerden onay aldı. Kofalı, “Geçmiş tecrübelerimizle, elimizden gelen en güzel organizasyonları yapmayı planlıyoruz. Ülkemizin içinde bulunduğu zor şartların farkındayız. Bunu da göz önünde bulundurarak olabilecek en iyi organizasyonları tüm kulüp, kurum ve derneklerimizle iyi ilişkiler içinde gerçekleştirmeye çalışacağız” dedi. Genel kurul dilek ve temennilerle tamamlandı. Önümüzdeki iki yıl görev yapacak olan liste şu şekilde;

Yönetim Kurulu

1.Hakan Kofalı (Başkan)

2.Niyazi Bedel (Asil Üye)

3.Halil Erdoğuş (Asil Üye)

4.Veli Esendağlı (Asil Üye)

5.Mert Osmanlar (Asil Üye)

6.Mustafa Tosun (Asil Üye)

7.Mustafa Tunççağ (Asil Üye)

8.Argun Çağıl (Yedek Üye)

9.Ahmet Esendağlı (Yedek Üye)

10.Burak Emingil (Yedek Üye)

Disiplin Kurulu

1.Ahmet Baştaş (Başkan)

2.Sami Şenbaş (Asil Üye)

3.Ozan Birşen (Asil Üye)

4.Mert Damdelen (Yedek Üye)

Denetleme Kurulu

1.Hulus Eren (Başkan)

2.Cemal Çelik (Asil Üye)

3.Emin Emingil (Asil Üye)

4.Mehmet Topal (Yedek Üye)



