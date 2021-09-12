KKKSOK dizi gelirini bağışladı

Çağan Ilgar başkanlığındaki Kuzey Kıbrıs Klasik Ve Spor Otomobil Kulübü (KKKSOK), anlamlı bir bağışta bulundu.
Kuzey Kıbrıs Klasik Ve Spor Otomobil Kulübü, KKTC'de çekilen bir dizide kullanılan klâsik otomobilden elde ettiği geliri "Kan Kanserleri Farkındalık Ayı" dolayısıyla Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı'na bağışladı.
Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, yaptığı açıklama ileKKKSOK’a teşekkür ederken, “Bu örnek davranışları ile çocuklarımıza umut oldukları ve farkındalıkları için kulüp yetkililerine sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.” ifadelerini kullandı.
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