KITMOK Şampiyonları kupalarını aldı

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu (KITMOK), “KITMOK 2022 Güven Sigorta Sezonu”nun tamamlanmasının ardından Şampiyonlar Balosu’nu gerçekleştirdi

Güven Sigorta ana sponsorluğunda bu sezon; biri tırmanma olmak üzere dört Enduro yarışı, ikisi Rolling Drag olmak üzere 5 Motodrag yarışı, şampiyona kapsamında olmayan 2 Motokros yarışı ve bu sezon ilk kez yapılan Gymkhana yarışı olmak üzere toplam 12 organizasyon gerçekleştiren Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu (KITMOK), 2022 Şampiyonlar Balosu’nu gerçekleştirdi. Geçtiğimiz akşam (14 Aralık Çarşamba) Lapta’da bulunan Santa Mare Restaurant’ta yapılan baloda, KITMOK 2022 Güven Sigorta Motodrag Şampiyonası ve KITMOK 2022 Güven Sigorta Enduro Şampiyonası’nda dereceye girenlere kupaları verildi. Üyelerin yoğun ilgi gösterdiği gecede Enduro şampiyonasında 10 sınıfta ilk üçe girenlere ve Motodrag şampiyonasında 6 sınıfta ilk üçe girenlere kupalarını KITMOK Yönetim Kurulu üyeleri ve ana sponsor Güven Sigorta Hasar Müdürü Çağan Kubilay takdim etti. Gecede ayrıca KITMOK Başkanı İbrahim Önderoğlu Kubilay’a teşekkür plaketi takdim etti. Kısa bir konuşma yapan başkan Önderoğlu, sezonu başarılı bir şekilde tamamladıkları için mutlu olduğunu söyledi. Bu sezon ilk kez yapılan Rolling Motodrag ve Gymkhana yarışlarının önümüzdeki sezon şampiyona şeklinde yapılacağını da müjdeledi. Gecenin dikkat çekici detayı ise, Motodrag şampiyonasında 1000cc M2 Pro şampiyonu Giannos Papasava’nın üzerinde “Yunan-Türk Dostluğunun Sağlığına” yazılı t-shirt ile geceye katılmasıydı.



KITMOK 2022 Güven Sigorta sezonunda kupa almaya hak kazanan sporclar;

Enduro MX1A

1.Ahmet Ömerağa

2.Ahmet Yıldız

2.Doğay Erlant

3.Yakup Çavuşgil

Enduro MX1B

1.Yusuf Akınlar

2.Cevdet Moda

3.Hüseyin Reyhan

Enduro MX1C

1.Arcan Tüfekci

2.Ogün Mannaş

3.Cemal Semerci

Enduro MX2A

1.Cemali Nehirli

2.Eyüp Saygılı

3.Hasan Sezgin

Enduro MX2B

1.Mustafa Güçel

2.Tayfun Öztürk

3.Fırat Demir

3.Mashar Moda

Enduro Gençler

1.Cengiz Bergün

2.Mustafa İbis

Enduro Kadın ATV

1.Hatice Singh

Enduro ATV

1.Kemal Demiroğlu

2.Mustafa Yiğithan

3.Yusuf Özsoylular

Enduro ATV 1

1.Berk Ekensoy

2.Sami İsak

3.İbrahim Erülkü

Enduro ATV 2

1.Ahmet Miralay

2.Hasan Pilli

3.Ömer Arkan

Motodrag 600cc Std.

1.Abdullah Porsnok

2.Gökberk Ünal

3.Sokoli Gardelina

Motodrag 600cc M1

1.Abdullah Porsnok

2.Kamil Ertuğrul

2.Alex Mileshenko

3.Sokoli Gardelina

3.Gökberk Ünal

Motodrag 1000cc Std.

1.Sinan Güler

2.Serhat Özen

3.Abdullah Porsnok

3.Berat Halilsoy

Motodrag 1000cc M1

1.Uğur Yazıcı

2.Hüseyin Aksu

3.Cemal Çelik

Motodrag 1000cc M2

1.Alexis Asotos

2.Giannos Papasava

2.Marios Efthiou

3.Hüseyin Aksu

Motodrag 1000cc M2 Pro

1.Giannos Papasava

2.Alexis Asotos

3.Marios Efthiou

