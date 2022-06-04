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KITMOK Enduro Tırmanma yarışı yapılıyor

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Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu (KITMOK), 2022 Güven Sigorta sezonunun ilk özel organizasyonu olan Enduro Tırmanma yarışını yarın (5 Haziran 2022) Girne’de gerçekleştiriyor

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KITMOK Enduro Tırmanma yarışı yapılıyor
Bu sezon Enduro, Supermoto, Motodrag ve Motokros olmak üzere 4branşta 13 organizasyon planı yapan Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu (KITMOK) Yönetimi, KITMOK 2022 sezonuna özel bir yarışla devam ediyor. KITMOK 2022 Enduro Tırmanma Yarışı, yarın(5Haziran 2022 Pazar)Girne Çevre yolu üzerindeki Mr. Pound Plus karşısındaki dağlık alanda hazırlanan etapta yapılacak.
 
Start sabah 10.00’da
Güven Sigorta, Lungo Cafe, WorldTechBüteteknik, Capital Türk, Berna Güzel Elektronik ve damalibayrak.net’in de destek verdiği organizasyonda Kros ve ATV olmak üzere iki kategoride yarışlar yapılacak. ATV kategorisi; ATV1, ATV2, ATV3, ATV4 ve Kadın ATV olmak üzere 5 sınıfa ayrılacak. Kros kategorisinde ise MX1A, MX1B, MX1C, MX2A, MX2B, MX2C, Genç Kros ve Kadın Kros olmak üzere 8 sınıfta mücadeleler yaşanacak. Bu özel yarışın başlama saati 10.00 olarak belirlenirken etabın geçilmesinin ardından takribi 14.00’te finişve ödül töreni yapılacak.
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