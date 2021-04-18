Kişmir’den teşekkür

Basel Holding 2021 Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonası ilk yarışı Karaoğlan Oto Servis Hamitköy Ralli Sprint 16 ekibin finiş görmesi ile tamamlandı.

Kuzey Kıbrıs Turing Otmobil Kurumu başkanı Tigin Kişmir organizasyonun ardından açıklama yaptı. Tigin Kişmir açıklamasında “Başta ilgili sorumlu kurumlarımız olmak üzere yarışı takip etmeye gelen tüm seyircilerimize maske ve mesafe kurallarına uydukları için teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

