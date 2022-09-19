Kişmir’den anlamlı paylaşım

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu Başkanı Tigin Kişmir, ülkemizde ilk kez 19 Eylül 2014 yılında yapılan Avrupa Ralli Şampiyonasının yıl dönümü olan dün yaptığı paylaşımla bu organizasyonda emeği geçen ekibine bir kez daha teşekkür etti.

Kişmir’in anlamlı paylaşımı şöyle:

Yol arkadaşlarım. Bugün 19 Eylül 2022. Bugün tam 8 yıl oldu. Ülkemizdeki motor sporlarında çağ atladığımız, insanlarımıza, gençlerimize ve dünyaya bizlere şans verilmesi halinde neler yapabileceğimizi gösterdiğimiz günün yıl dönümü. O günlerde bana inanıp yanımda yürümeye başlayan ve bugün büyüyen ailemizle birlikte aramıza dahil olan tüm dostlarıma arkadaşlarıma kardeşlerime çok teşekkür ederim. İyiki varsınızı her zaman söyledim ve söylemeye devam edeceğim. Evet bugün ülkemizde yeni bir Çağın başlangıcı olarak tanımladığım Avrupa Ralli Şampiyonasının yıl dönümü, 19 Eylül 2014 günü tüm ülke kilitlenmiş, akın akın insanlarımız alın terimizle hazırladığımız ve dünya sahnesine çıkacağımız seyirci özel etabı içerisine yapılacak olan organizasyonumuzu izlemek için geliyorlardı. Ve bizler tek vücut tek yürek ve ayni motivasyon ve inançla tek bir beyin gibi düşünerek dünyanın en güzel seyirci özel etabını yapmıştık. Ben tekrardan hepinize çok teşekkür ederim. İyiki sizin gibi gençlerle, bana İnanan, güvenen sırtımı dayanabileceğim güveneceğim kardeşlerimle bu yolda birlikte yürüdüm ve yürüyorum. Tekrardan iyiki varsınız. Hepinizi seviyorum.

