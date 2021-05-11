Kişmir teşekkür açıklaması yaptı

Tigin Kişmir, iki günlük Chase Grup Rallisinin, başarılı bir şekilde, yoğun katılımla, sorunsuz bir şekilde tamamlanmasına katkı koyanlara teşekkür etti

Necati KÜLAHLILAR

Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumunun organize ettiği 2021 Basel Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası ilk yarışı olan iki günlükChase Grup Rallisi, başarılı bir şekilde, yoğun katılımla, sorunsuz bir şekilde tamamlanmıştı.

Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu (KKTOK) başkanı Tigin Kişmir, ralli sonrasında bir teşekkür açıklaması yaptı. Tigin Kişmir’in açıklaması şöyle:

“Basel ana sponsorluğunda gerçeklesen ve iki gün süren Chase Grup Rallisinin gerek Zet Karting tesislerinde gerekse de arazide yapılan etaplarını sorunsuz bir şekilde tamamladık.

Yarışın sorunsuz tamamlanması için bize katkı koyan herkese, kurallar çerçevesinde yarışı izleyen ralli severlere kurumum adına çok teşekkür ederim.

Ayrıca büyük tehlike olan yangına karşı aldıkları tedbirlerden dolayı Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığına, Orman Dairesi Müdürlüğüne,İtfaiye Genel Müdürlüğüne ve Polis Genel Müdürlüğüne teşekkür ederim.



