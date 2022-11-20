Kıbrıs’ın ilk Gymkhana yarışında 39 sporcu yarıştı

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun 2022 sezonuna yenilikleri devam ediyor. Kıbrıs’ta ilk kez organize edilen “KITMOK Gymkhana” yarışı, geçtiğimiz gün (19 Kasım Cumartesi)Alayköy Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan büyük otoparkta yapılıyor

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu (KITMOK) bu sezon Enduro, Motokros, Motodrag ve Enduro Hill Climb yarışlarının yanı sıra bu sezon ilk kez “Rolling Motodrag” yarışı da gerçekleştirmiş ve büyük ilgi görmüştü. KITMOK 2022 sezonu yeniliklerine “Gymkhana” yarışnıı da ekledi. Geçtiğimiz gün (19 Kasım Cumartesi) Kıbrıs’ta ilk kez organize edilen KITMOK Alayköy Gymkhana Yarışı, Alayköy Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan büyük otoparkta yapıldı. 11’i minik sporcu olmak üzere toplam 39 yarışçının mücadelesine sahne olan yarışta eski bakanlarımızdan Serdar Denktaş da mücadele etti. Sürüş becerilerine dayalı olan bu organizasyonda; Racing, Naked, Classic, Adventure, Supermoto, Scooter ve Sport Touring olmak üzere 7 sınıfta yarışlar yapıldı.8 çizme, U dönüşü, 360 derece dönüş gibi manevralar ve slalom ile stop testini de içeren yarışta, geleceğin şampiyonları minik sporcular da hünerlerini gösterdi ve seyircilerden büyük alkış aldılar. Çocuklar ve aileleri çok mutluydular ve bu etkinliklerin tekrarlanması talebinde bulundular. KITMOK başkanı İbrahim Önderoğlu da açıklamasında yakında bir de toprak parkurun açılacağını ve çocukların hem toprak parkurda hemde asvalt parkurda etkinliklerine devam edeceğini ve geleceğe yatırım yapmaya devam edeceklerini söyledi. Alayköy Belediyesi’nin sponsorluğunda hayata geçirilen bu ilgi çekici organizasyon, Küçük Kaymaklı Spor Kulübü, Güven Sigorta, Lungo Cafe, WorldTech Büroteknik, Berna Güzel Elektronik, Etkin Şoför Okulu, Honda ve damalibayrak.net’in de katkılarıyla yapılırken, yarış sonunda ödül töreni de yarış alanında yapıldı. Dereceye girenlere kupalarını Alayköy Belediye Başkanı Hulisi Manisoy, KITMOK Başkanı İbrahim Önderoğlu ve organizasyon komitesi üyeleri verdi.



Yarış sonunda kupa almaya hak kazananlar:

Sport Turing

1.Hasan Çelebi

2.Mustafa Kerme

3.Sokoli Gardelina

Racing

1.Rifat Gezici

2.Raif Ömerağa

3.Serdar Parsel

Adventure

1.Yücel Topcu

2.Gürhan Karaoğlan

3.Çağıl Etkin

Scooter

1.Rifat Gezici

2.Yücel Topcu

3.Hüseyin Reyhan

Supermoto

1.Melek Kurtman

2.Cemali Nehirli

3.Cevdet Moda

Classic

1.Ada Etkin

2.Arda Yalçın

3.Serdar Denktaş

Naked

1.Ada Etkin

2.İsmail Fidan

3.Orhun Mevlüt



Fotoğraflar: Halil Olgu



