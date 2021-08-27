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Kıbrıs Rallisine katılım konusunda toplanacakla

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Kıbrıs Rallisine katılım konusunda toplanacakla

Orta Doğu Rallisi Şampiyonası'nın dördüncü yarışı olan 49. Uluslararası Kıbrıs Rallisi, Eylül ayı içerisinde gerçekleştirilecek.

Bu yıl ERC’ye puan vermeyecek olan Uluslararası Kıbrıs Rallisi, Orta Doğu Rallisi Şampiyonası'na puan vereceği için rallinin değişmez şampiyonu Nasser Al Attiyah yine rallide start alacak.

Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu da gelecek hafta içerisinde KTSYD toplantı salonunda bir toplantı düzenleyerek, sporcularına tamamen Güney’de yapılacak olan ralliye katılıp katılmayacaklarını soracak.

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