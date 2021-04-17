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Kaza ucuz atlatıldı

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Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu (KITMOK) yönetimi, bu sezon Enduro, Supermoto, Motodrag, Motokros ve Tırmanma olmak üzere 5 branşta 10 organizasyon planı yaptı.
Yarışlarını şampiyona şeklinde yapmama kararı alan KITMOK yönetimi her branştan ikişer yarış planladı. Kurum, uzun bir pandemi arasının ardından ilk organizasyonunu “KITMOK 2021 Enduro Yarışı” ile gerçekleştirdi.
Hamitköy’de yapılan Enduro yarışı çekişmeli ve heyecanlı geçerken, 23 numaralı yarışçı bir zıplama noktasında motorun kontrolünü kaybederek kaza yaptı. Kazayı ucuz atlatan sürücü yere düşmeden, koşarak tepeden aşağıya indi. Daha sonra ise motosikletinin yanına giderek yarışa devam etti.
 
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