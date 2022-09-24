Kartingte disipinsizliğe af yok

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği, gündemi oldukça meşgul eden olaylarla ilgili basın toplantısı düzenleyerek basına bilgi verdi

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği (KKKD), 2022 ROK Cup Karting Şampiyonası kapsamında gerçekleştirilen 3’üncüayak yarışlar esnasında yaşanan bir kaza ve kazanın ardından yaşanan istenmeyen olaylar nedeniyle sosyal medya ve bazı basın kuruluşlarında yayınlanan tek taraflı görüşler nedeniyle ve Karting camiasından gelen yoğun istek üzerine basın toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda Dernek yetkililerinin açıklamasında; “Bilindiği üzere sezonun üçüncü ayak yarışları esnasında iki sporcunun karıştığı bir kaza meydana gelmiş ve ardından kazaya karışan sporculardan birinin ailesinden kaynaklı pistte arbede yaşanmıştır. Yarış Direktörü, kurallar gereği yetkisini kullanarak yarışları durdurmak ve sonlandırmak zorunda kalmıştır. Organizasyon Komitesi ve Yönetim Kurulu, Şampiyona Kurallar Kitabı ve Ek Yönetmelikler kapsamında belirtilen Sportif ve Disiplin Kuralları ihlalleri yüzünden iki sporcuya da koşulan yarıştan ihraç ve takip eden yarıştan men cezası uygulanmasına karar vermiştir.Şampiyonaya katılan tüm sporcuların ve velilerin imzalayarak kabul ettikleri taahhütler vardır. Sporcu velileri, misafirleri ve yardımcılarının disiplin cezası gerektiren hareketlerde bulunmaları durumunda temsil ettikleri sporculara da ceza ve yaptırım uygulanabileceği bilincindedirler. Arbede yaşanmasına sebebiyet veren söz konusu aile, geçmiş yıllarda da aynı cezayı almış ve tüm yaptırımları kabul ederek uymuşlardır. Bu olayda ise defalarca uyarılmalarına rağmen ısrarla 14 yaşındaki bir sporcuya küfür, taciz ve şiddet içeren davranışlarda bulunmuşlardır. Sporcunun Go-Kart’ına tekme atarak hasara uğratmışlardır ve yarışların aksamasına sebep olmuşlardır.Tüm Kuzey Kıbrıs Karting Derneği organizasyonlarında sporcuların, katılımcı ailelerin, misafirlerin, yarış görevlileri ve yarış imkânı sağlayan tesislerin can ve mal güvenliği derneğimizin sorumluluğu olup, ortam gerici davranış, küfür ve şiddet girişimleri hiç bir şekilde tolere edilmeyecektir. Cezaların açıklanmasının ardından sosyal medya ve bazı basın kuruluşlarında olaylar sırasında arbede yaşanmasına sebebiyet verenaile tarafından yapılan tek taraflı ve çarptırılmış açıklamalara karşılık basını bilgilendirme kararı aldık. Olayların mahkemeye taşınmış olması nedeniyle bu kadar zaman cevap verme hakkımızı kullanmayı tercih etmesek de derneğimize karşı yapılan yersiz iddiaların ne denli çarptırılmış olduğunu spor camiasından gelen yoğun talep üzerine kamuoyuyla paylaşma gereği gördük. Hukuk sürecinin sonuçlanmasının ardından gerekli görüldüğü durumda daha detaylı bilgilerle açıklama yapabiliriz.” denildi.

