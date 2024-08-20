Kartingde sezonun 5’inci yarışları yapıldı

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nde sezonun sondan bir önceki yarışları 17 Ağustos 2024 Cumartesi akşamı Cemsa Karting & Sporting Center’de yapıldı. “2024 Motul ROK Cup Karting Şampiyonası” beşinci ayak yarışlarında 15 pilot mücadele etti

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin (KKKD) organize ettiği ve ana sponsorluğunu Motul North Cyprus’un üstlendiği Kuzey Kıbrıs 2024 Motul ROK Cup Karting Şampiyonası 17 Ağustos 2024 Cumartesi akşamı beşinci ayak yarışlarıyla devam etti. Altı yarışlık sezonun sondan bir önceki yarışı Cemsa Karting & Sporting Center’de 1335 metre uzunluğundaki RC5 yarış parkurunda yapıldı. 17 Ağustos 2024 Cumartesi sabahı erken saatlerden itibaren serbest antrenmanlar, teknik kontroller, yarışçı bilgilendirme toplantısı ve resmi antrenmanların yapıldığı organizasyonda sıralama turları 19.30’da başladı. Çekişmeli yarışlara sahne olan organizasyonda heyecan ilk ayak yarışlarıyla artarken final ayağı yarışlarının ardından ödül töreni yapılarak organizasyon sona erdi.

Mini, Junior, Senior ve Master olmak üzere 4 kategoride yarışların yapıldığı Kuzey Kıbrıs 2024 Motul ROK Cup Karting Şampiyonası beşinci ayak yarışlarında toplam 15 pilot mücadele etti. Mini kategoride Eren Ortaç iki yarışı da kazanarak günün birincisi olmayı başardı. İki pilotun puanları eşitlenince ikinciyi tur zamanı belirledi ve Ateş Karalım ikinci, Reşat Altınör üçüncü oldu. Junior kategoride çok çekişmeli bir yarışa sergileyen Hasan Onalt ile Mustafa Topcu seyircilerden alkış aldı. Onlat 40 puanla günü zirvede tamamlarken, Mustafa Topcu ikinci oldu. Uzun bir aranın ardından yarışa katılan Erin Bolkaner üçüncü oldu. Senior Kategoride Demir Göksan eski şampiyon Tolga Güryel’i geçmeyi başardı ve günün birincisi oldu. İkinci Güryel ve üçüncü Metin Bıçkıcıoğlu oldu. Masterlerde Fahri Altınör zirvede olan isimdi. İkinci Salim Minare oldu. Dereceye girenlere kupalarını Kuzey Kıbrıs Karting Derneği Başkanı Tigin Güryel, Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü Başkanı Zeki Topcu ve Cemsa Karting & Sporting Center Direktörü Mehmet Salih Karalım takdim etti.



Dereceler:

Mini:

1.Eren Ortaç - 40 Puan

2.Ateş Karalım – 30 Puan – 1:03,850

3.Reşat Altınör – 30 Puan – 1:04,056

4.Su Karalım – 26 Puan – 1:03,873

5.Asil Özbahadır – 26 Puan – 1:04,097

Junior:

1.Hasan Onalt – 40 Puan

2.Mustafa Topcu – 34 Puan

3.Erin Bolkaner – 30 Puan

4.İsmail Araz

5.Poyraz Polat

Senior:

1.Demir Göksan – 37 Puan – 57:303

2.Tolga Güryel – 37 Puan – 57:377

3.Metin Bıçkıcıoğlu – 15 Puan

Master:

1.Fahri Altınör – 40 Puan

2.Salim Minare

