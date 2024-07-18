banner913
banner932
Plaj Voleybol Ligi’nin şampiyonları belirlendi
Plaj Voleybol Ligi’nin şampiyonları belirlendi
11 0
Başkent’te dostluk buluşması
Başkent’te dostluk buluşması
19 0
 
TSK'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılına özel geçit töreni
TSK'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılına özel geçit töreni
22 0
Türk savunma sanayisi ürünleri başkent Lefkoşa'da sergilenecek
Türk savunma sanayisi ürünleri başkent Lefkoşa'da sergilenecek
57 0
“CTP birinci parti, Erhürman Cumhurbaşkanı”
“CTP birinci parti, Erhürman Cumhurbaşkanı”
30 0
Sahillerde değişmeyen manzara
Sahillerde değişmeyen manzara
33 0
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), üniversiteye kayıt yaptıracak olan yeni ve mevcut KKTC uyruklu öğrencilere yönelik uyguladığı harç indirim süresini 15 Ağustos Perşembe gününe kadar uzattı.
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), üniversiteye kayıt yaptıracak olan yeni ve mevcut KKTC uyruklu öğrencilere yönelik uyguladığı harç indirim süresini 15 Ağustos Perşembe gününe kadar uzattı.
23 0
banner1032

Kartingde sezonun 4’üncü yarışları yapılıyor

banner1020

banner974
Kartingde sezonun 4’üncü yarışları yapılıyor
banner971
Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin (KKKD) organize ettiği ve ana sponsorluğunu Motul North Cyprus’un üstlendiği Kuzey Kıbrıs 2024 Motul ROK Cup Karting Şampiyonası 20 Temmuz 2024 Cumartesi akşamı dördüncü ayak yarışlarıyla devam ediyor. Altı yarışlık bir takvim açıklayan KKKD, sezonun dördüncü ayak yarışlarını Cemsa Karting & Sporting Center’de gerçekleştirecek. Yarış, 1380 metre uzunluğundaki RC4 yarış parkurunda yapılacak.
20 Temmuz 2024 Cumartesi sabahı 08.00’den itibaren serbest antrenmanlar, teknik kontroller ve yarışçı bilgilendirme toplantısı yapılacak olan organizasyon, akşamüzeri 18.30’da başlayacak olan resmi antrenmanlarla devam edecek. Organizasyonda heyecan, 19.30’da start alacak olan sıralama turları ile artacak. İlk ayak yarışları 20.30’da ve final ayağı yarışları 21.45’de başlayacak. Derecelerin belirlenmesinin ardından ödül töreni yapılarak organizasyon takribi 23.30’da sona erecek.
Mini, Junior, Senior ve Master olmak üzere 4 kategoride yarışların yapılacağı Kuzey Kıbrıs 2024 Motul ROK Cup Karting Şampiyonası dördüncü ayak yarışları kayıt işlemleri 19 Temmuz 2024 Cuma 16.00’da tamamlanacak.
Yarış Programı
Resmi Antrenmanlar: 18.30
Sıralama Turları: 19.30
1.Ayak Yarışları: 20.30
2.Ayak Yarışları: 21.45
Ödül Töreni: 23.30
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.