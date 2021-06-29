Kartingde sezon açıldı

2021 Akdeniz ROK Cup Karting Şampiyonası, Zet Leisure Center’de yapılan 1. ayak yarışlarıyla başladı. 32 yarışçının piste çıktığı ilk ayak yarışlarında heyecan tavan yaptı

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin organize ettiği 2021 Akdeniz ROK Cup Karting Şampiyonası geçtiğimiz Pazar günü başladı.

Uzun bir aranın ardından, yeni işletme kadrosuyla hizmete başlayan ZET Karting tesislerinde, Başbakanlığa bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde ve Zet Leisure Center sponsorluğunda yapılan sezonun ilk yarışında 32 yarışçı piste çıktı. Günün yıldızları, 4-6 yaş Rookie kategoride hünerlerini sergileyen 8 minik pilot oldu. Dalman Yücel, Olgun Yücel, Ateş Karalım, Can Hamza Tosuncuk, Demir Cihangir, Mustafa Bağrıaçık, Mete Güdül ve Arın Bolkaner’in piste çıktığı dakikalarda coşku ve heyecan tavan yaptı.

Bu sezon yapılan anlaşma ile deneyimli yöneticiler Erdinç Özteknik ve Hüseyin Reis’in sportif direktörlüğünü üstlendiği yarışta Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu görevlisi, FIA Teknik Kontrol sertifikalı Kenan Canakçay da teknik kontrol görevini üstlendi. Akşamüzeri sıralama seansıyla başlayan yarışta Mini, Junior ve Senior olmak üzere 3 kategoride piste çıkan yarışçılar, 1.ayak ve final ayağı olmak üzere iki kez yarıştılar. Çekişmeli mücadelelere sahne olan yarışlar sonunda Mini kategoride Hasan Macila birinci, Rüzgar Okman ikinci ve Demir Göksan üçüncü oldu. Junior kategoride Mustafa Efeefe birinci, Niyazi Özçınar ikinci olurken Halil Kahraman üçüncü oldu.

Senior Kategoride ise Tolga Güryel birinci oldu. Onu aynı puanı toplamayı başaran Demir Emre ve Mert Uzun takip etti.

