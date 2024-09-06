Kartingde final zamanı

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nde sezonun finali yapılıyor. “2024 Motul ROK Cup Karting Şampiyonası” altıncı ve final yarışları, 7 Eylül 2024 Cumartesi akşamı Cemsa Karting & Sporting Center’de yapılacak

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin (KKKD) organize ettiği ve ana sponsorluğunu Motul North Cyprus’un üstlendiği Kuzey Kıbrıs 2024 Motul ROK Cup Karting Şampiyonası 7 Eylül 2024 Cumartesi akşamı yapılacak final yarışlarıyla tamamlanıyor. Altı yarışlık sezonun final yarışları Cemsa Karting & Sporting Center’de, 1400 metrelik klasik RC1 parkurunda gerçekleştirecek.

7 Eylül 2024 Cumartesi sabahı 08.00’den itibaren serbest antrenmanlar, teknik kontroller, yarışçı bilgilendirme toplantısı ve resmi antrenmanların yapılacağı organizasyon, akşamüzeri 18.30’da başlayacak olan sıralama turlarıyla devam edecek. Organizasyonda heyecan, 19.30’da start alacak olan ilk ayak yarışlarıyla artacak. Final ayağı yarışları 20.45’de başlayacak ve derecelerin belirlenmesinin ardından ödül töreni yapılarak organizasyon takribi 22.30’da sona erecek.

Mini, Junior, Senior ve Master olmak üzere 4 kategoride yarışların yapılacağı Kuzey Kıbrıs 2024 Motul ROK Cup Karting Şampiyonası final yarışları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sezonun şampiyonlarının belirleneceği yarışlar için geri sayım sürüyor. Mini kategoride Eren Ortaç ile Asil Özbahadır, Junior kategoride Hasan Onalt ile Mustafa Topcu, Senior kategoride Demir Göksan ile Metin Bıçkıcıoğlu ve Master kategoride Güner Ballı ile Canay Sakallılar şampiyonluk mücadelesi verecek.



Yarış Programı

Resmi Antrenmanlar: 17.30

Sıralama Turları: 18.30

1.Ayak Yarışları: 19.30

2.Ayak Yarışları: 20.45

Ödül Töreni: 22.30



