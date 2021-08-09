Kartingçiler keyif verdi

2021 Akdeniz ROK Cup Karting Şampiyonası’nda sezon, CemsaKarting&Sporting Center’de yapılan 3. ayak yarışlarıyla devam ederken yarışlar sonunda dereceye girenler belirlendi

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin Başbakanlığa bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde organize ettiği 2021 Akdeniz ROK Cup Karting Şampiyonası geçtiğimiz akşam CemsaKarting&Sporting Center’de yapılan sezonun üçüncü ayağıyla devam etti.

Sıcak havaların etkisini arttırmasıyla akşamüzeri 18.00’de başlayan organizasyon, keyifli mücadelelere sahne oldu. İlk olarak resmi antrenman seansı için piste çıkan yarışçılar en doğru ayarı bulmaya çalıştılar. Ardından sıralama turları yapıldı. Birbirlerine oldukça yakın dereceler elde eden mini kategorisi yarışçılarından Hasan Onalt ilk cebi, RüzgarOkman ikinci cebi ve Rüzgar Miralay üçüncü cebi aldı. Daha sonra iki kez piste çıkıp yarışan miniklerden Hasan Macila 2 birincilikle günü zirvede noktaladı. RüzgarOkman iki yarışta da ikinci olurken, Hasan Onalt bir üçüncülük, bir dördüncülükle günün üçüncüsü olmayı başardı. Junior kategoride yine büyük çekişme yaşandı. Gününde olan Niyazi Özçınar, üç seansta da zirvede yer alırken, 3 seansta da Mustafa Efeefe ona çok yakın turlar atarak ikinci oldu. Metin Bıçkıcıoğlu ise bir üçüncülük, bir dördüncülükle podyumun üçüncü basamağına çıkmayı başardı. Tolga Güryel, Demir Emre ve JanetÖncülay’ın mücadele ettiği Senior kategoride özellikle final yarışı seyircilerin nefeslerini tutarak izlediği bir yarış oldu. Sıralamalarda 59.724 saniyelik derecesi ile günün en iyi derecesini elde eden Tolga Güryel ilk yarışta mekanik arıza ile yarış dışı kaldı. İkinci yarışa üçüncü sıradan başlayan Tolga, Demir ile tampon tampona bir mücadeleye girdi. Çok başarılı bir savunma yapan Demir Emre uzun süre liderliğini korusa da son turda yaptığı atakla Tolga Güryel liderliği almayı başardı. Demir Emre böylece bir birincilik, bir ikincilikle günün birincisi oldu. JanetÖncülay ikinci olurken, Tolga Güryel üçüncü oldu. Gecenin en büyük alkışı, Karting Akademi üyesi 5-7 yaş arası miniklerin gösterisinin oldu. Çok büyük gelişim gösteren Ahmet Sayar, Ateş Karalım ve Tuğra Sıddık izleyenlerin beğenisini topladı.

Yarış sonunda yapılan ödül töreni ile dereceye girenler kupalarını alırken, tüm yarışçılar ve Karting Akademi üyesi minikler madalyalarını aldılar. Ödülleri Karting Derneği Başkanı TiginGüryel, CemsaSporting Center direktörü Salih Karalım ve TuningTorch Direktörü Ömer İlhan Sayar verdi.

2021 Akdeniz ROK Cup Karting Şampiyonası 3. Ayak Yarış Sonucu:

Mini Kategori:

1.Hasan Macila

2.RüzgarOkman

3.Hasan H. Onalt

4.Rüzgar Miralay

5.Erin Bolkaner

6.Su Karalım

7.Arın Bolkaner

8.Demir Göksan

9.İsmail Araz

10.Mete Güdül

Junior Kategori:

1.Niyazi Özçınar

2.Mustafa Efeefe

3.Metin Bıçkıcıoğlu

4.Salih Zeki Hafız

5.Janem Öncülay

6.Halil Kahraman

Senior Kategori:

1.Demir Emre

2.Janet Öncülay

3.Tolga Güryel



