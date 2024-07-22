Kartingciler Cemsa’da yarıştı

2024 Motul ROK Cup Karting Şampiyonası’nda sezonun dördüncü yarışları 20 Temmuz 2024 Cumartesi akşamı Cemsa Karting & Sporting Center’de yapıldı. Akşam serinliğinde yapılan yarışlarda dört kategoride dereceye girenler belirlendi.

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin (KKKD) organize ettiği ve ana sponsorluğunu Motul North Cyprus’un üstlendiği Kuzey Kıbrıs 2024 Motul ROK Cup Karting Şampiyonası 20 Temmuz 2024 Cumartesi akşamı dördüncü ayak yarışlarıyla devam etti. Altı yarışlık sezonun dördüncü ayak yarışları Cemsa Karting & Sporting Center’de, 1380 metre uzunluğundaki RC4 yarış parkurunda yapıldı. 20 Temmuz 2024 Cumartesi sabahı 08.00’den itibaren yapılan serbest antrenmanlar, teknik kontroller ve yarışçı bilgilendirme toplantısının ardından heyecan güneşin etkisini yitirmesiyle başlayan antrenmanlarla devam etti. Ardından sıralamalar ve yarışlar yapıldı. Mini, Junior, Senior ve Master olmak üzere 4 kategoride yarışların yapıldığı Kuzey Kıbrıs 2024 Motul ROK Cup Karting Şampiyonası dördüncü ayak yarışlarında toplam 16 pilot pistte ter döktü ve podyum için mücadele etti.En kalabalık grup olan Mini kategoride hem birincilik hem de üçüncülük eşit puanlar sonucu en iyi tur zamanı ile belirlendi. Eren Ortaç ve Ateş Karalım 37’şer puanla günü tamamlarken, 1 dakika 9,328 saniyelik tur derecesiyle ile Eren Ortaç birinci, Ateş Karalım 1 dakika 9,625 saniyelik tur derecesiyle ikinci oldu. Su Karalım ile Halil Kamacıoğlu da günü eşit, 28’şer puanla tamamladı. 1 dakika 9,601 saniyelik tur derecesiyle Su Karalım üçüncü, Halil Kamacıoğlu ise dördüncü oldu. Junior kategoride Mustafa Topcu ile ilk kez yarışa katılan Poyraz Polat mücadele etti. Topcu iki yarışta da birinci olmayı başarıp 40 puanla günü zirvede tamamladı. Poyraz Polat ise ikinci olarak finişe ulaşmayı başardı. Senior Kategoride Demir Göksan ile Metin Bıçkıcıoğlu ikilisi birincilik için kıyasıya kapıştı. Yarışlar sonunda birinciliği Demir Göksan almayı başarırken, Metin Bıçkıcıoğlu ikinci oldu. Mustafa Efeefe ise günün üçüncüsü olmayı başardı. Master kategoride yine Güner Ballı rüzgarı esti. İki yarışta da rakibine üstünlük sağlamayı başaran Güner Ballı 40 puanla günü zirvede tamamlamayı başardı. İkinci Canay Sakallılar oldu. Yarış sonunda veteran vitesli pilotları Serkan Bolkaner, Umut Araz ve Güner Ballı gösteri sürüşü sergiledi ve seyircilerden alkış aldılar.Derecelerin belirlenmesinin ardından ödül töreni yapılarak organizasyon sona orda. Dereceye girenlere kupalarını Kuzey Kıbrıs Karting Derneği Başkanı Tigin Güryel, Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü Başkanı Zeki Topcu ve Cemsa Karting & Sporting Center Direktörü Mehmet Salih Karalım takdim etti.Mini:1.Eren Ortaç-37 Puan-1:09,3282.Ateş Karalım-37 Puan-1:09,6253.Su Karalım-28 Puan-1:09,6014.Halil Kamacıoğlu-28 Puan-1:09,6555.Asil Özbahadır-22 Puan6.Reşat Altınör-20 Puan7.Baran Bittacı-18 PuanJunior:1.Mustafa Topcu-40 Puan2.Poyraz Polat-34 PuanSenior:1.Demir Göksan-40 Puan2.Metin Bıçkıcıoğlu-32 Puan-1:02,2953.Mustafa Efeefe-32 Puan-1:03,163Master:1.Güner Ballı-40 Puan2.Canay Sakallılar-34 Puan