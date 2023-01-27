Karting Kış Kupası’nda ikinci yarış

Nesdersan.com Karting Kış Kupası 2. Yarışı bugün ZetKarting Tesislerinde Saat 11.00’de başlayacak

ZetKarting Kış Kupası sezonu ZetLeisure Center Pisti’nde koşulacak olan 3 yarıştan oluşan Nesdersan.com Karting Kış Kupası 2. Yarışı bugün yapılıyor.

ZetKarting Tesislerinde Saat 11.00’de başlayacak olan organizasyon 15.30 da Ödül töreni ile son bulacak. Yaşama Sporla Bağlan ve ZetLeisure Center tarafından organize edilecek olan kupa mikro, mini, junior, senior ve master olmak üzere 5 kategoriye açık olacak.

Kartingbranşını teşvik amaçlı Yaşama Sporla Bağlan Derneği tarafından da desteklenen kupada; 3 yarış sonunda her kategoride birinci olan ödüllendirilecek. Kategorilerinde ilk 3 dereceyi elde eden sporcular yeni sezon öncesi Zet Yarış Pisti’nde ücretsiz test imkanı elde edecek. Final yarışı 4 Şubatta gerçekleşecek.

