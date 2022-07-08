Karting Derneği’nde Tigin Güryel güven tazeledi

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nde 3.Olağan Genel Kurul yapıldı. TiginGüryel’in üyelerden onay alarak yeniden başkanlığa devam ettiği kurulun ardından yeni yönetim kurulu da belirlendi

Dört sene önce kurulan Kuzey Kıbrıs Karting Derneği, iki döneminin tamamlanmasının ardından 3.Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Kurulun onayıyla TiginGüryel üçüncü kez başkan seçilirken yönetim kurulu ve diğer organlarda bir takım değişiklikler yapıldı. Üçüncü dönemde TiginGüryel’in asbaşkanlığını yine Ramadan Uzun yapacak. Umut Araz sayman, İzzet Çınar, Salih Karalım, Serkan Bolkaner ve Enver Emin Özbeşer faal üye olarak görev yapacak. Serhat Karaoğlan ise yedek üye olarak görev alacak. Yönetim Kurulu’nun yanı sıra Disiplin Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri de seçildi.

Yönetim Kurulu

1.Tigin Güryel-Başkan

2.Ramadan Uzun-Asbaşkan

3.Umut Araz-Sayman

4.İzzet Çınar-Faal Üye

5.Salih Karalım-Faal Üye

6.Serkan Bolkaner-Faal Üye

7.Enver Emin Özbeşer-Faal Üye

8.Serhat Karaoğlan-Yedek Üye

Disiplin Kurulu

1.Gülboy Güryel-Başkan

2.Erdil Şeytanoğlu

3.Oktay Çınar

Denetleme Kurulu

1.Serhan Çınar-Başkan

2.Salih Gökhan

3.Behzat Mut



