Kamiloğlu, EVO X ile iddialı

Chase Grup Rallisi öncesinde ise resmi test sürüşleri sürüşleri devam ederken, Mehmet Kamiloğlu – Ahmet Özerdemikilisi, yarış öncesinde iddialı olduklarını gösterdiler

Necati KÜLAHLILAR

Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu'nun (KKTOK) organize ettiği 2021 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası 1. Yarışı Chase Rallisi 7 Mayıs Cuma günü saat 16.30’da ZetKarting 'in kapılarını yeniden açılması ile start alacak.

Tüm ralli boyunca Servis Alanının da ZetKarting olacağı yarışta, saatler 17.00 olunca Zet SSS Etabı 2021 Ralli Sezonunun ve yarışında ilk etabı olacak.Chase Rallisi kayıtları kapanırken, ralliye 21 ekip kayıt yaptırdı. 8 ekip ise sadece Zet SSS Etabında yarışacak.

7 – 8 Mayıs tarihlerinde (Cuma – Cumartesi) ZetKarting,Şirinevler,Aktepe ve Kozan etaplarında gerçekleşecek Chase Grup Rallisiöncesindeise resmi testler sürüyor.

Lefkoşa Sanayi bölgesindeki etaplarda yapılan test sürüşlerinde, Net House Rally Team ekibi de yer aldı. Mehmet Kamiloğlu – Ahmet Özerdem ikilisi, Mitsubishi Lancer EVO X R4 ile yüksek hızlara ulaşarak, gerek genel klasmanda gerekse de kendi kategorilerinde iddialı olduklarının mesajını verdiler.

