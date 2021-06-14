banner583
Hamitköy'de tarih yok oluyor
Hamitköy'de tarih yok oluyor
179 0
Yeni Land Cruiser, makyajlanmadı, nesil değiştirdi
Yeni Land Cruiser, makyajlanmadı, nesil değiştirdi
25 0
 
Yerli dondurmamızı destekleyelim
Yerli dondurmamızı destekleyelim
160 0
Sonunda sivrisineklerle ‘kan kardeşi’ olduk
Sonunda sivrisineklerle ‘kan kardeşi’ olduk
69 0
“Nesdersan.com Rallisi” üç gün sürecek
“Nesdersan.com Rallisi” üç gün sürecek
24 0
Bakkal dükkanı gibi her köşede bir üniversite mi olur?
Bakkal dükkanı gibi her köşede bir üniversite mi olur?
53 0
Milyarlarca lira heba mı edilecek?
Milyarlarca lira heba mı edilecek?
38 0
banner661

Kadınlarda kazanan Kaçakbaflı

banner476

banner666
Kadınlarda kazanan Kaçakbaflı
Kuzey Kıbrıs Klasik Ve Spor Otomobil Kulübü’nün (KKKSOK) düzenlediği 4. City Mall Klasik Otomobil Slalom Yarışı 12 Haziran 2021 Cumartesi yapıldı.
Mağusa’da City Mall AVM park yerinde yapılan slalom yarışının startını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar verdi.4. City Mall Klasik Otomobil Slalom Yarışı otomobillerin güçlerine göre toplam 8 kategoride gerçekleştirildi.
Kadınlar kategorisi büyük çekişmeye sahne olurken,1.Ebru Kaçakbaflı,2. Buket Deniz 3. ise Güzin Aşık oldu.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.