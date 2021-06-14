Kadınlarda kazanan Kaçakbaflı

Kuzey Kıbrıs Klasik Ve Spor Otomobil Kulübü’nün (KKKSOK) düzenlediği 4. City Mall Klasik Otomobil Slalom Yarışı 12 Haziran 2021 Cumartesi yapıldı.

Mağusa’da City Mall AVM park yerinde yapılan slalom yarışının startını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar verdi.4. City Mall Klasik Otomobil Slalom Yarışı otomobillerin güçlerine göre toplam 8 kategoride gerçekleştirildi.

Kadınlar kategorisi büyük çekişmeye sahne olurken,1.Ebru Kaçakbaflı,2. Buket Deniz 3. ise Güzin Aşık oldu.

