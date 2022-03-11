K. T. Klasik Otomobil Derneği'nde Necipoğlu yeniden başkan

K. T. Klasik Otomobil Derneği 9’uncu Olağan Seçimli Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Gerçekleşen seçin sonucunda ülkemizin sevilen yardımsever iş insanı Gökhan Necipoğlu başkan seçildi. Her iki yılda bir gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul, 3 Mart 2022 Perşembe akşamı, YDÜ kampüsü içerisinde yer alan YDÜ Kongre Merkezinde gerçekleştirildi.

K. T. Klasik Otomobil Derneği Saat 19.00 da açılan kurul saat 19:30 da saygı duruşu ile başladı. Divan heyetinin seçiminin ardından gündemde belirtildiği gibi faaliyet raporu ve mali rapor hazırlanmadığından ötürü denetleme kuruluna devredildi. Seçime tek liste ile giren Gökhan Necipoğlu, aday listesini sundu. Dokuz kişiden oluşan yönetim kadrosu oy birliği ile kabul edilerek Gökhan Necipoğlu Başkan oldu. Onur kurulu ve Denetleme Kurulu seçiminin ardından dilek ve temenni konuşmaları yer aldı.

Kapanış konuşmasını yapan dernek başkanı Gökhan Necipoğlu “Derneğimiz yıllardır çok değerli organizasyonlar yapıyor. Adadaki tüm klasik severleri eğlenceli yarışlarla bir araya getiriyor ve yaz mevsiminin hafta sonlarını muhteşem bir geziye dönüştürüyor. Ben de devraldığım bu bayrağı daha da yukarı taşımak için çalışacağım. Bu yaz da klasik severlerle birlikte çok güzel hafta sonları ve keyifli yarışmalar geçireceğiz” dedi. Tüm klasik severlere hitap eden Başkan Necipoğlu önümüzdeki dönem çok farklı bir misyon ile yola çıkacağını belirterek, tüm yönetim kadrosu ile birlikte K. T. Klasik Otomobil Derneği’ni aldıkları noktadan daha yukarı taşımak için ellerinden geleni yapacaklarının taahhüdünü verdi. Bu süreçte tüm üyelerden ve klasik severlerden destek ve katkı beklediğini belirten başkan, daha kurumsal ve daha organize çalışma ortamları yaratacaklarını söyledi.

KTKOD 9. Olağın genel kurul toplantısından sonra yeni yönetim kurulu üyeleri.

Gökhan Necipoğlu: Başkan

Tolga Tekin: As Başkan

Talmaç Başkaya: Sekreter

İnanç Babaliki: Sayman

Olgun Bıçak: Asil Üye

Ali Köroğlu: Asil Üye

İpek Coşkuner: Asil Üye

Ertan Namlı: Denetleme Kurulu Başkanı

Hüseyin Bıçak: Denetleme Kurulu Üyesi

Erdoğan Aşık: Denetleme Kurulu Üyesi

Emre Erosal: Denetleme Kurulu Yedek Üyesi

Erol Barçın: Onur Kurulu Başkanı

Mustafa Köprülü: Onur Kurulu Üyesi

Cenk Soydan: Onur Kurulu Üyesi

Ayşe Namlı: Onur Kurulu Yedek Üyesi

İsmet Tufan: Yedek Üye

Kemal Akeler: Yedek Üye

