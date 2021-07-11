İskele’de zafer Bulutoğluları-Yücener ikilisinin

Ülkemizin en köklü rallilerinden olan İskele Rallisi,dün geçilen 6 etabın ardından tamamlandı. 6 sınıfta toplam 24 ekibin start aldığı, 16 ekibin finişe ulaşabildiği zorlu 12’nci İskele Rallisi Flat Out Rally Team’den Mustafa Bulutoğluları-Mustafa Yüceneri kilisi kazandı

No. Takım Pilot Co-Pilot Araç Derece Sınıf 1 7 FLAT OUT RALLY TEAM Mustafa Bulutoğluları Mustafa Yücener Skoda Fabia R5 53:42.0 2 2 6 FLAT OUT RALLY TEAM DenizFahri Serhan Tan Skoda Fabia R5 53:50.9 2 3 5 MRB RACİNG TEAM RaufDenktaş Mehmet Mişon Hyundai i20 R5 54:49.2 2 4 8 MACİLA RALLY TEAM CahitYetkili HarunÇakır Volkswagen Polo R5 54:57.0 2 5 11 NETHOUSE RALLY TEAM Murat Aşık Nebil Öneral Ford Fiesta R5 56:36.4 2 6 12 DRİFT NEU RACİNG TEAM Enver Haskasap Halil Mulla Skoda Fabia R5 57:20.1 2 7 2 MRB RACİNG TEAM SadıkBilgimer Mustafa Kandır Mitsubishi Lancer Evo IV 57:56.9 1 8 9 GOOD YEAR RACİNG TEAM Çağkan Bozalanlar HasanOdun Mitsubishi Lancer Evo IX 58:25.3 N 9 10 DRİFT NEU RACİNG TEAM Buğur Kambillili Mehmet Çağla Mitsubishi Lancer Evo VI 58:34.3 1 10 1 GOOD YEAR RACİNG TEAM OktayÇocuk HüseyinÇocuk Mitsubishi Lancer Evo IX 59:44.3 N 11 4 FLAT OUT RALLY TEAM BarışKalfaoğlu RasimÇetinkaya Mitsubishi Lancer Evo IX 59:47.0 N 12 18 Mehmet Demirağ MahmutUlaş Mitsubishi Lancer Evo VIII 01:50.0 1 13 22 SerhatKaraoğlan ŞerefKaraoğlan Tomcat 12:31.8 T2 14 24 MahmutÖzer Ali Burhan Ford Focus 12:38.7 3 15 26 MRB RACİNG TEAM TimuçinBoğa Özer Hafız Suzuki Swift 36:17.1 3 16 3 SelenBilgimer AhmetBuzlukçuoğlu Mitsubishi Lancer Evo III Bitiremedi 1 17 14 NETHOUSE RALLY TEAM Mehmet Kamiloğlu AhmetÖzerdem Mitsubishi Lancer Evo X R4 Bitiremedi 2 18 15 Mehmet Karaoğlan Mehmet Coşar Mitsubishi Lancer Evo IX Bitiremedi N 19 17 GOOD YEAR RACİNG TEAM Kerim Hacımevlüt SerdarKumru Mitsubishi Lancer Evo VI Bitiremedi 1 20 19 Yusuf Cambaz GökhanSancar Mitsubishi Lancer Evo VI Bitiremedi 1 21 20 GOOD YEAR RACİNG TEAM CevdetAlptürk İrfanTopçu Mitsubishi Lancer Evo IX Bitiremedi N 22 21 ÖnderZaim EmreÜngüder Canam Maverick X3 Bitiremedi R 23 23 NiyaziBedel Mehmet Boşnak Land Rover Bitiremedi T2 24 25 İbrahim Kara HasanYiğittürk BMW M3 Bitiremedi KAT 3

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) tarafından organize edilen “Basel Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın üçüncü yarışı,12.İskele Rallisi, 2 günde geçilen toplam 9 etabın ardından dün (11 Temmuz 2021 Pazar) tamamlandı. Geleneksel hale gelen ve takvimin en sevilen rallilerinden olan İskele Rallisi’nin ikinci gününde Sınırüstü, Topcuköy ve İskele etapları ikişer kez geçildi. Özellikle son etapları büyük çekişmeye sahne olan rallinin ikinci gününde, FlatOut Rally Team ekiplerinin birincilik mücadelesi nefesleri kesti. Liderliğin iki kez el değiştirdiği iki takım arkadaşı arasında zafere ulaşmayı başaran ve bu sezon şeytanın bacağını kırmayı başaran ekip, Skoda Fabia R5 ile yarışan Mustafa Bulutoğluları-Mustafa Yücener ikilisi oldu. Geçilen toplam 9 etabın 6’sında en iyi dereceyi elde etmeyi başaran Bulutoğluları-Yücener ikilisi, bu sezon ilk kez zafere ulaşmayı başardı. 3 etapta en iyi dereceyi elde eden şampiyona lideri Deniz Fahri-Serhan Tan ikilisi, 6’ncı etapta aldığı liderliği, son iki etapta takım arkadaşına kaptırarak, sadece 8,6 saniye farkla ikinci oldu. Üçüncülük için de büyük çekişmenin yaşandığı yarışın son etabında MRB Racing Team’den, Hyundai İ20 R5 ile yarışan Rauf Denktaş-Mehmet Mişon ikilisi üçüncülüğü almayı başaran ekip oldu. Son etapta lastik patlatan ve üçüncülüğü kaptırarak altıncı sırada finiş gören Drift NEU Racing Team ekibi, Skoda Fabia R5 ile yarışan Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisi, “Yarışın Kahramanı” kupası ile onurlandırıldı. Macila Rally Team’den, Volkswagen Polo R5 ile yarışan Cahit Yetkili-Harun Çakır ikilisi podyumu kaçıran ekip olurken, Nethouse Rally Team’den, Ford Fiesta R5 ile yarışan Murat Aşık-Nebil Öneral ikilisi beşinci oldular.Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın yanı sıra bu sezon ilk kez yapılan Ayer Argün Mahalli Ralli Kupası’na da puan veren rallide MRB Racing Team’den, Mitsubishi Lanver EVO 4 ile yarışan Sadık Bilgimer-Mustafa Kandır ikilisi birinci olmayı başardı. Good Year Racing Team’den Çağkan Bozalanlar-Hasan Odun ikilisi ikinci olurken, Drift NEU Racing Team’den Buğur Kambillili-Niyazi Yorgancıoğlu ikilisi üçüncü sırada yer aldı.İskele Belediyesi’nin yanı sıra, Noyanlar, Chagla Car Care, enlglobal, Near East Bank, Tekan Mobile, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, GoPro, GenPower, Polaris ve Basel Energy’nin de katkılarıyla hayata geçirilen rallinin Sınıf 2 birinciside Mustafa Bulutoğluları-Mustafa Yücener ikilisi oldu. Deniz Fahri-Serhan Tan ikilisi ikinci, Rauf Denktaş – Mehmet Mişon ikilisi de üçüncü olarak tamamladılar.Sınıf N’de Çağkan Bozalanlar-Hasan Odun ikilisi birinci, Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk ikilisi ikinci ve Barış Kalfaoğlu-Rasim Çetinkaya ikilisi üçüncü oldular. Sınıf 1’de Sadık Bilgimer-Mustafa Kandır ikilisi zafere ulaşan ekipti. Buğur Kambillili – Mehmet Çağla ikilisi ikinci olurken, Mehmet Demirağ-Mahmut Ulaş ikilisi üçüncü oldular. Sınıf T2’deSerhat Karaoğlan-Şeref Karaoğlan ikilisi ve Sınıf 3’te Mahmut Özer-Ali Burhan ikilisibirinciliğe ulaşan ekipler oldular. Sınıf 3 ikincisi Timuçin Boğa – Özer Hafız ikilisi oldu.Yarış sonrası Makenz iBeach’te yapılan ödül töreni ile dereceye girenlere kupaları verildi. Dereceye girenlere kupalarını İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Basel Holding-Polaris’ten Gürsu Çakaloz, Basel Holding-GoPro’dan Mustafa Güvenler, KKTOK Başkanı Tigin Kişmir ve Yarış Direktörü CanbenÖzpaşa takdim etti.Dereceler: