İskele’de ralli heyecanı yaşanacak

Necati KÜLAHLILAR
Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumunun organize ettiği 2021 – Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası (KKRŞ) ve Ayer Argün Ralli Kupası 3. yarışınıntarihi ve yeri açıklandı.
2021 – Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası 3. Yarışı, 10 – 11 Temmuz tarihlerinde geleneksel İskele Rallisi olacak. İskele ve köylerindeki etaplarda gerçekleştirilecek olan 12. İskele Rallisindebüyük çekişme yaşanması bekleniyor.
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