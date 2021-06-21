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İskele’de ralli heyecanı yaşanacak

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İskele’de ralli heyecanı yaşanacak
Necati KÜLAHLILAR
Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumunun organize ettiği 2021 – Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası (KKRŞ) ve Ayer Argün Ralli Kupası 3. yarışınıntarihi ve yeri açıklandı.
2021 – Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası 3. Yarışı, 10 – 11 Temmuz tarihlerinde geleneksel İskele Rallisi olacak. İskele ve köylerindeki etaplarda gerçekleştirilecek olan 12. İskele Rallisindebüyük çekişme yaşanması bekleniyor.
 
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