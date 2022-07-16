İskele’de ralli heyecanı

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği ve ana sponsorluğunu Basel Holding’in üstlendiği 2022 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası dördüncü yarışı, 13.İskele Rallisi, 16-17 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılıyor. İskele Belediyesi’nin de katkılarıyla yapılacak yarışa 15 ekip kayıt yaptırdı. Ralli, bugün İskele Panayır alanından saat 20.00’de start alacak. Ekipler 2 kez art arda, Ardahan bölgesinde hazırlanan 7,80 kilometrelik Ardahan Etabı’nı gece etabı olarak geçip ilk günü tamamlayacaklar. Ardahan Etabı’nın ilk araç için ilk start saati 20.30 olarak belirlenirken, ikinci etap 21.33’te başlayacak.

