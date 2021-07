İskele ralliye doyacak

Ülkemizin en köklü rallilerinden İskele Rallisi, 1 yıllık Pandemi arasının ardından bu hafta sonu 12. kez yapılıyor. İki günlük programla organize edilen yarışa 25 ekip kayıt yaptırdı. İskele Rallisi, Ayer Argün Mahalli Ralli Kupası’na da puan verecek

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) tarafından organize edilen “Basel Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın üçüncü yarışı, 10-11 Temmuz tarihleri arasında geleneksel hale gelen İskele Rallisi olarak yapılıyor.

Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın yanı sıra bu sezon ilk kez yapılan Ayer Argün Mahalli Ralli Kupası’na da puan verecek rallinin hazırlıkları sürüyor.

Cumartesi günü Turnalar ve GoPro etapları geçilecek

12. İskele Rallisi, İskele Belediyesi katkıları ile 2 günlük programla yapılacak. İskele Belediyesi’nin yanı sıra, Noyanlar, Chagla Car Care, enlglobal, Near East Bank, Tekan Mobile, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, GoPro, GenPower, Polaris ve Basel Energy’nin de katkılarıyla hayata geçirilecek yarış, 10 Temmuz Cumartesi günü İskele Sadıkoğlu Petrol önünden 16.30’da start alacak.

Ekipler 2 kez Ardahan’daki Turnalar Etabını, ardından İskele’de asfalt atlama noktasının da olacağı GoPro Etabı’nı geçip ilk günü tamamlayacaklar. Turnalar Etabı’nın ilk araç için ilk start saati 16.45 olarak belirlenirken, ikinci etap 17.45’te, GoPro etabı 18.45’te başlayacak.

Pazar günü Topçuköy, Sınırüstü ve İskele etapları geçilecek

11 Temmuz Pazar günü ise Topçuköy, Sınırüstü ve İskele bölgesinde, aynı isimlerle hazırlanan 3 etap ikişer kez art arda geçilecek.

Servis alanının son yıllarda olduğu gibi Makenzi Beach park yerinde kurulacağı rallinin ikinci günü, yaklaşık 9 kilometre uzunluğundaki Topçuköy Etabı’nın 10.00 ve 11.05’te iki kez art arda geçilmesiyle başlayacak. Servis arasının ardından ekipler bu kez 12.30 ve 13.20’de iki kez art arda yaklaşık 10 kilometrelik Sınırüstü Etabı’nı geçecekler ve yine servis alacaklar. Servisin ardından bu kez 16.15 ve 17.05’te ilk aracın start almasıyla iki kez art arda yaklaşık 13 kilometre uzunluğundaki İskele Etabı geçilecek ve Makenzi Beach’te yapılacak ödül töreni ile organizasyon son bulacak

Yarışın hazırlıkları sürerken, kayıt işlemleri tamamlandı ve yarışa 6 farklı sınıfta toplam 25 ekip kayıt yaptırdı. Ülkemizin yaz sıcağında yapılmasına rağmen her sezon büyük ilgi gören ve keyifli dakikalara sahne olan İskele Rallisi’nde, bu sezonun ilgi odağı olan R5 otomobillerle 6 ekip start alacak.

2019 yılında yapılan son İskele Rallisi’ni kazanan Rauf Denktaş-Mehmet Mişon ikilisi Hyundai i20 R5 araçlarıyla birincilik arayacaklar. Sezonun ilk iki yarışını kazanarak şampiyonada zirvede yer alan Deniz Fahri-Serhan Tan ikilisi Skoda Fabia R5 ile 3’te 3 yapmak için etaplara çıkacakken, Hamitköy ve Sinde Ralli Sprint yarışlarında bir ikincilik, bir üçüncülük alan, Nesdersan Rallisi’nde yine üçüncü olarak podyuma çıkan Cahit Yetkili-Harun Çakır ikilisi de Volkswagen Polo R5 ile birincilik arayacak. Şeytanın bacağını kırarak zirvede yer almak isteyen ekiplerden Mustafa Buluoğluları-Mustafa Yücener ikilisi Skoda Fabia R5 ile, Murat Aşık-Nebil Öneral ikilisi Ford Fiesta R5 ile ve Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisi Skoda Fabia R5 ile start alacaklar.

İskele Rallisi’nde 7 ekip Sınıf 2’de, 6’şar ekip Sınıf 1 ve Sınıf N’de, ikişer ekip ise Sınıf R, Sınıf T2 ve Sınıf 3’te birincilik arayacak.

Fahri-Tan ikilisi ve Flat Out RT KKRŞ de, Bozalanlar Ayer Argün Kupası’nda lider

2021 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nda iki yarış geride kalırken, iki yarışta da zirvede yer almayı başaran Deniz Fahri-Serhan Tan ikilisi şampiyonada 59 puanla lider konumda bulunuyor. 42 puanı bulunan iki ekipten Mustafa Bulutoğluları-Mustafa Yücener ikilisi ve Fikri Macila-Doğa Koyuncu ikilisi iki ve üçüncü sırada yer alırken, Cahit Yetkili-Harun Çakır ikilisi 27 puanla dördüncü sırada.Takımlar şampiyonasında ise Flatout RT Lider durumdayken, Macila Rally Team ikinci, Goodyear Racing Team ise üçüncü sırada bulunuyor. Bu sezon ilk kez uygulanan ve camianın sevilen isimlerinden Merhum Ayer Argün adına hayata geçirilen mahalli kupasında ise Çağkan Bozalanlar – Mehmet Demirağ ikilisi lider durumda bulunuyor.

44 puanı olan Bozalanlar-Demirağ ikilisini, Oktay – Hüseyin Çocuk ikilisi 41 puanla takip ederken, 32.2 puanlı Buğur Kambillili-Niyazi Yorgancıoğlu ikilisi üçüncü sırada yer alıyor.