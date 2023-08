İskele Rallisi'nde 19 ekip yarışacak

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği ve ana sponsorluğunu Basel Holding’in üstlendiği 2023 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası beşinci yarışı, 14.İskele Rallisi, 12-13 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılıyor. Yarışa 19 ekip kayıt yaptırdı

Basel Holding 2023 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın beşinci ayağı olan 14. İskele Rallisi, İskele Belediyesi’nin de katkılarıyla 2 günlük programla yapılacak. İskele Belediyesi’nin yanı sıra, Basel Energy, Polaris, GenPower, GoPro, Limon, RinataParts&Oil, Near East Bank, Aveon Sigorta, Chagla Car Care, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, Eurol ve Deniz Yağızerler Şoför Okulu’nun da katkılarıyla hayata geçirilecek yarış, 12 Ağustos 2023 Cumartesi günü İskele Belediyesi Halk Plajı’ndan saat 18.30’da start alacak. Startın ardından ekipler 2 kez art arda İskele Kısa Etabı’nı, biri gündüz, biri gece etabı olarak geçip ilk günü tamamlayacaklar. İskele Kısa Etabı’nın ilk araç için ilk start saati 19.03 olarak belirlenirken, ikinci etap 20.26’da başlayacak.

PAZAR GÜNÜ TOPÇUKÖY, SINIRÜSTÜ VE İSKELE ETAPLARI GEÇİLECEK

13 Ağustos 2023 Pazar günü ise Topçuköy, Sınırüstü ve İskele bölgesinde, aynı isimlerle hazırlanan 3 etap ikişer kez art arda geçilecek. Servis alanının son yıllarda olduğu gibi MakenziBeach park yerinde kurulacağı rallinin ikinci günü, yaklaşık 9,30 kilometre uzunluğundaki TopçuköyEtabı’nın 09.18 ve 10.31’de iki kez art arda geçilmesiyle başlayacak. Servis arasının ardından ekipler bu kez 12.19 ve 13.32’de iki kez art arda yaklaşık 10 kilometrelik SınırüstüEtabı’nı geçecekler ve yine servis alacaklar. 3 saat ara verildikten sonra servis yapılacak ve bu kez 17.45 ve 18.48’de ilk aracın start almasıyla iki kez art arda yaklaşık 9 kilometre uzunluğundaki İskele Etabı geçilecek ve İskele Belediyesi Halk Plajı’nda yapılacak ödül töreni ile organizasyon son bulacak

19 EKİP KAYIT YAPTIRDI

Yarışın hazırlıkları sürerken, kayıt işlemleri tamamlandı ve yarışa 6 farklı sınıfta toplam 19 ekip kayıt yaptırdı. Ülkemizin yaz sıcağında yapılmasına rağmen her sezon büyük ilgi gören ve keyifli dakikalara sahne olan İskele Rallisi’nde, Sınıf 2’de 3, Sınıf N’de 4, Sınıf 1’de 4, Sınıf R3’te 2, Sınıf 3’te 3 ve Sınıf R’de 2 araç mücadele edecek.



14.İskele Rallisi Kayıt Listesi:

No. Takım Pilot Co-Pilot Araç Sınıf

1 1 Goodyear Racing Team ÇağkanBozalanlar Hasan Odun Ford Fiesta S2000 2

2 2 NEU DRIFT Racing Team Enver Haskasap Halil Mulla Skoda Fabia R5 2

3 3 Goodyear Racing Team Oktay Çocuk Hüseyin Çocuk Mitsubishi LancerEvo IX N

4 4 BilgimerRallyTeam SelenBilgimer - Ali Burhan Sevil Mitsubishi LancerEvo IV 1

5 5 StageCarsRally Team Ömer Yıldız Kani Avkıran Mitsubishi LancerEvoIX N

6 6 Goodyear Racing Team Kerim Hacımevlüt- Rasim Çetinkaya-Mitsubishi LancerEvo X 1

7 7 Zaim Kömürleri Rally Team Önder Zaim -Barış Hürkol Mitsubishi LancerEvo IX N

8 8 BilgimerRally Team Sadık Bilgimer - Buse Bilgimer Mitsubishi LancerEvo VIII 1

9 9 KıbrısonlıneRally Team Mehmet Kamiloğlu - Ahmet Gürün Mitsubishi LancerEvoXR4 2

10 10 GMG Racing Team Gürol Baranlı Alperen Tetik Subaru Impreza N

11 11 Castrol Ford Team Turkiye Cem Yudulmaz - Özden Yılmaz Ford Fiesta Rally3 R3

12 12 Castrol Ford Team Turkiye Levent Ceylan Şapcılar - Deniz Gümüş Ford Fiesta Rally3 R3

13 14 Hakan Biricik Ahmet Biricik Subaru Impreza 1

14 15 Karaduman Rally Team Özhan Karaduman - Ahmet Buzlukçuoğlu Fiat Palio 3

15 16 GMG Racing Team Osman Ceylan Batuhan Doğan Fiat Egea 3

16 17 Umut Sular Ahmet Sular Honda Civic 3

17 18 Hasan Yiğittürk İbrahim Kara CanamMaverick R

18 19 Tolga Güllü Zeliha Güllü CanamMaverick R

19 0 CanbenÖzpaşa Ayhan Başel CanamMaverick 0