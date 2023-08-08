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İskele Rallisi'nde 19 ekip yarışacak

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Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği ve ana sponsorluğunu Basel Holding’in üstlendiği 2023 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası beşinci yarışı, 14.İskele Rallisi, 12-13 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılıyor. Yarışa 19 ekip kayıt yaptırdı

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İskele Rallisi'nde 19 ekip yarışacak
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Basel Holding 2023 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın beşinci ayağı olan 14. İskele Rallisi, İskele Belediyesi’nin de katkılarıyla 2 günlük programla yapılacak. İskele Belediyesi’nin yanı sıra, Basel Energy, Polaris, GenPower, GoPro, Limon, RinataParts&Oil, Near East Bank, Aveon Sigorta, Chagla Car Care, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, Eurol ve Deniz Yağızerler Şoför Okulu’nun da katkılarıyla hayata geçirilecek yarış, 12 Ağustos 2023 Cumartesi günü İskele Belediyesi Halk Plajı’ndan saat 18.30’da start alacak. Startın ardından ekipler 2 kez art arda İskele Kısa Etabı’nı, biri gündüz, biri gece etabı olarak geçip ilk günü tamamlayacaklar. İskele Kısa Etabı’nın ilk araç için ilk start saati 19.03 olarak belirlenirken, ikinci etap 20.26’da başlayacak.
PAZAR GÜNÜ TOPÇUKÖY, SINIRÜSTÜ VE İSKELE ETAPLARI GEÇİLECEK
13 Ağustos 2023 Pazar günü ise Topçuköy, Sınırüstü ve İskele bölgesinde, aynı isimlerle hazırlanan 3 etap ikişer kez art arda geçilecek. Servis alanının son yıllarda olduğu gibi MakenziBeach park yerinde kurulacağı rallinin ikinci günü, yaklaşık 9,30 kilometre uzunluğundaki TopçuköyEtabı’nın 09.18 ve 10.31’de iki kez art arda geçilmesiyle başlayacak. Servis arasının ardından ekipler bu kez 12.19 ve 13.32’de iki kez art arda yaklaşık 10 kilometrelik SınırüstüEtabı’nı geçecekler ve yine servis alacaklar. 3 saat ara verildikten sonra servis yapılacak ve bu kez 17.45 ve 18.48’de ilk aracın start almasıyla iki kez art arda yaklaşık 9 kilometre uzunluğundaki İskele Etabı geçilecek ve İskele Belediyesi Halk Plajı’nda yapılacak ödül töreni ile organizasyon son bulacak
19 EKİP KAYIT YAPTIRDI
Yarışın hazırlıkları sürerken, kayıt işlemleri tamamlandı ve yarışa 6 farklı sınıfta toplam 19 ekip kayıt yaptırdı. Ülkemizin yaz sıcağında yapılmasına rağmen her sezon büyük ilgi gören ve keyifli dakikalara sahne olan İskele Rallisi’nde, Sınıf 2’de 3, Sınıf N’de 4, Sınıf 1’de 4, Sınıf R3’te 2, Sınıf 3’te 3 ve Sınıf R’de 2 araç mücadele edecek.
 
14.İskele Rallisi Kayıt Listesi:
         No.    Takım         Pilot  Co-Pilot      Araç  Sınıf
1       1       Goodyear Racing Team  ÇağkanBozalanlar Hasan Odun       Ford Fiesta S2000         2
2       2       NEU DRIFT Racing Team     Enver Haskasap  Halil Mulla Skoda Fabia R5   2
3       3       Goodyear Racing Team Oktay Çocuk Hüseyin Çocuk Mitsubishi LancerEvo IX         N
4       4       BilgimerRallyTeam  SelenBilgimer - Ali Burhan Sevil Mitsubishi LancerEvo IV         1
5       5       StageCarsRally Team   Ömer Yıldız Kani Avkıran Mitsubishi LancerEvoIX    N
6       6       Goodyear Racing Team Kerim Hacımevlüt- Rasim Çetinkaya-Mitsubishi LancerEvo X       1
7       7       Zaim Kömürleri Rally Team Önder Zaim  -Barış Hürkol Mitsubishi LancerEvo IX         N
8       8       BilgimerRally Team Sadık Bilgimer - Buse Bilgimer Mitsubishi LancerEvo VIII         1
9       9       KıbrısonlıneRally Team         Mehmet Kamiloğlu - Ahmet Gürün Mitsubishi LancerEvoXR4 2
10     10     GMG Racing Team       Gürol Baranlı      Alperen Tetik      Subaru Impreza     N
11     11     Castrol Ford Team Turkiye Cem Yudulmaz - Özden Yılmaz Ford Fiesta Rally3         R3
12     12     Castrol Ford Team Turkiye Levent Ceylan Şapcılar - Deniz Gümüş Ford Fiesta Rally3 R3
13     14     Hakan Biricik     Ahmet Biricik      Subaru Impreza   1
14     15     Karaduman Rally Team         Özhan Karaduman - Ahmet Buzlukçuoğlu Fiat Palio         3
15     16     GMG Racing Team       Osman Ceylan     Batuhan Doğan   Fiat Egea    3
16     17               Umut Sular Ahmet Sular        Honda Civic        3
17     18               Hasan Yiğittürk   İbrahim Kara       CanamMaverick  R
18     19               Tolga Güllü         Zeliha Güllü         CanamMaverick  R
19     0                 CanbenÖzpaşa    Ayhan Başel        CanamMaverick  0
 
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