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İskele'de zafer Kalfaoğlu-Özerdem ikilisinin

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Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği ve ana sponsorluğunu Basel Holding’in üstlendiği 2022 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası dördüncü yarışı olan 13.İskele Rallisi’nde genel klasmanda Barış Kalfaoğlu – Ahmet Özerdem ikilisi birinci oldu

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İskele'de zafer Kalfaoğlu-Özerdem ikilisinin
Necati Külahlılar
Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği ve ana sponsorluğunu Basel Holding’in üstlendiği 2022 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası dördüncü yarışı olan 13.İskele Rallisi’nde genel klasmanda Barış Kalfaoğlu – Ahmet Özerdem ikilisi zafer elde etti.
İlk gün olan Cumartesi gecesi Ardahan Etabı 2 kez geçilirken dün Topçuköy, Sınırüstü ve İskele bölgesinde, aynı isimlerle hazırlanan 3 etap ikişer kez art arda geçilerek tamamlandı.
İki günlük yarış sonucunda sıralamalar şöyle oluştu:
GENEL KLASMAN
  1. Barış Kalfaoğlu – Ahmet Özerdem
  2. Halil Mulla – Mehmet Çağla
  3. Mehmet Çocuk – İrfan Topçu
SINIF I
  1. Kerim Hacımevlüt – Rasim Çetinkaya
  2. Selen Bilgimer – Ali Burhan
SINIF II
  1. Mehmet Kamiloğlu – Ahmet Gürüm
SINIF N
  1. Barış Kalfaoğlu – Ahmet Özerdem
  2. Halil Mulla – Mehmet Çağla
  3. Mehmet Çocuk – İrfan Topçu
SINIF R
  1. Edim Macila – Ayşe Alptürk Macila
 
 
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