İskele'de zafer Kalfaoğlu-Özerdem ikilisinin

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği ve ana sponsorluğunu Basel Holding’in üstlendiği 2022 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası dördüncü yarışı olan 13.İskele Rallisi’nde genel klasmanda Barış Kalfaoğlu – Ahmet Özerdem ikilisi zafer elde etti.
İlk gün olan Cumartesi gecesi Ardahan Etabı 2 kez geçilirken dün Topçuköy, Sınırüstü ve İskele bölgesinde, aynı isimlerle hazırlanan 3 etap ikişer kez art arda geçilerek tamamlandı.
İki günlük yarış sonucunda sıralamalar şöyle oluştu:
GENEL KLASMAN
- Barış Kalfaoğlu – Ahmet Özerdem
- Halil Mulla – Mehmet Çağla
- Mehmet Çocuk – İrfan Topçu
- Kerim Hacımevlüt – Rasim Çetinkaya
- Selen Bilgimer – Ali Burhan
- Mehmet Kamiloğlu – Ahmet Gürüm
- Barış Kalfaoğlu – Ahmet Özerdem
- Halil Mulla – Mehmet Çağla
- Mehmet Çocuk – İrfan Topçu
- Edim Macila – Ayşe Alptürk Macila