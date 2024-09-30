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Hüdan Kardeşler Anı Yarışı Ersoy-Kıral ikilisinin

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2024 Offroad Şampiyonası’nda sezonun üçüncü yarışı Pazar günü “Hüdan Kardeşler Anı Offroad Rally Sprint 2024” adıyla yapıldı. Yarışı Tomcat araçlarıyla yarışan Musa Ersoy-Ramadan Kıral ikilisi kazanırken SSV kategorisinde yarışan Tolga Güllü-Hasan Önderol ikilisi “En iyi Derece”yi yapmayı başardı

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Hüdan Kardeşler Anı Yarışı Ersoy-Kıral ikilisinin
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Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği (KKORD) ve Kyrenia Offroad Derneği’nin (KYOFF) organize ettiği 2024 Offroad Şampiyonası’nın ertelenen üçüncü yarışı, 29 Eylül 2024 Pazar günü, Baştaşlar Sun Valley Resort & Residency sponsorluğunda Alagadi bölgesinde yapılan Hüdan Kardeşler Anı Offroad Rally Sprint Yarışı ile devam etti.
Esentepe’de bulunan Sun Valley Resort & Residency önünde yapılan seremoni ile başlayan yarışta ekipler yaklaşık 8,5 kilometre uzunluğunda hazırlanan etabı biri deneme olmak üzere üçer kez geçtiler. Baştaşlar Sun Valley Resort & Residency ana sponsorluğu yanı sıra Güven Sigorta, Gelengül Production, Avese Reklam ve damalıbayrak.net’in de katkılarıyla yapılan yarışa 3 sınıfta toplam 10 ekip katıldı.
Genel klasmanda günün birincisi Tomcat araçlarıyla yarışan Musa Ersoy-Ramadan Kıral ikilisi olurken ikinci Mitsubishi Pajero ile yarışan Hasan Reyhan-Niyazi Yorgancıoğlu ikilisi oldu. Üçüncülüğü almayı başaran ekip ise yine Mitsubishi Pajero ile yarışan Göksel Macila-Buğra Tabak ikilisi oldu. SSV kategorisinde Canam Maverick ile yarışan Tolga Güllü-Hasan Önderol ikilisi günün en iyi derecesini elde etmeyi başardı ve “Best Time” ödülünü almaya hak kazandı. Sınıf T4’de birinci Musa Ersoy-Ramadan Kıral ikilisi, ikinci Göksel Macila-Buğra Tabak ikilisi ve üçüncüsü Serkan Bolçocuk-Ömer Yıldız ikilisi oldu. Sınıf T3’de birinci Hasan Reyhan-Niyazi Yorgancıoğlu ikilisi, ikinci Ahmet Baştaş-Ahmet Gürün ikilisi ve üçüncü Halim Kahveciler-Ramadan Uzun ikilisi oldu.
Yarış sonunda Sun Valley Resort & Residency’de ödül töreni yapıldı. Ödülleri Ana sponsor Sun Valley Resort & Residency Direktörleri Ahmet Baştaş, Linnea Kempe Baştaş, Sinem Baştaş, Kyrenia Offroad Derneği Başkanı Musa Ersoy, Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği Başkanı Hakan Kofalı, merhum Veleddin Hüdan’ın oğlu Hüda Hüdan ve Öcal Topal takdim etti.
 
Genel Klasman Dereceler:
         No.    Pilot  Co-Pilot      Araç  Sınıf  Derece
1       2       Musa Ersoy         Ramadan Kıral    Tomcat       T4     09:03.885
2       1       Hasan Reyhan     Niyazi Yorgancıoğlu     Mitsubishi Pajero T3     09:09.102
3       3       Göksel Macila      Buğra Tabak        Mitsubishi Pajero T4     09:15.394
4       7       Serkan Bolçocuk Ömer Yıldız         Range Rover Evoque    T4     09:17.829
5       10     Argun Çağıl         İrfan Topcu         Tomcat       T4     09:31.080
6       8       Hakan Kofalı       Mehmet Karzaoğlu        Tomcat       T4     09:33.283
7       11     Ahmet Baştaş      Ahmet Gürün      Mitsubishi Pajero T3     09:52.617
8       5       Halim Kahveciler Ramadan Uzun    Nissan Patrol       T3     09:59.120
9       6       Zühtü Cumalıgil   Kemal Hüdasoy   Nissan Patrol       T4     10:21.150
 
SSV Kategorisi Dereceler:
         No.    Pilot  Co-Pilot      Araç  Sınıf  Derece
1       12     Tolga Güllü         Hasan Önderol    Canam Maverick SSV  08:44.035
 
 
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