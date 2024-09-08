Hüdan Kardeşler Anı Offroad yarışı ertelendi

Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği (KKORD) ve Kyrenia Offroad Derneği’nin (KYOFF) organize ettiği 2024 Offroad Şampiyonası’nın üçüncü yarışı, 8 Eylül 2024 Pazar günü, Baştaşlar Sun Valley Resort & Residency sponsorluğunda Alagadi bölgesinde, Hüdan Kardeşler Anı Offroad Rally Sprint adıyla yapılacaktı. Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, elde olmayan sebeplerle yarışın yapılamayacağı ve önümüzdeki günlerde yarışın yeni tarihinin açıklanacağı duyuruldu.

