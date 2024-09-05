Hüdan Kardeşler Anı Offroad Rally Sprint Yarışı Alagadi’de

Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği’nin (KKORD) Kyrenia Offroad Derneği (KYOFF) ile ortaklaşa organize ettiği 2024 Offroad Şampiyonası’nda sezonun üçüncü yarışı 8 Eylül 2024 Pazar günü “Hüdan Kardeşler Anı Offroad Rally Sprint 2024” adıyla yapılıyor

Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği (KKORD) ve Kyrenia Offroad Derneği’nin (KYOFF) organize ettiği 2024 Offroad Şampiyonası’nın üçüncü yarışı, 8 Eylül 2024 Pazar günü, Baştaşlar Sun Valley Resort & Residency sponsorluğunda Alagadi bölgesinde yapılacak Hüdan Kardeşler Anı Offroad Rally Sprint Yarışı ile devam ediyor. Geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da güç birliği yapma kararı alan Offroad derneklerimizin ortaklaşa organize ettikleri şampiyonanın üçüncü yarışında görev KKORD’nin. 8 Eylül 2024 Pazar sabahı saat 11.00’de Esentepe’de bulunan Sun Valley Resort & Residency önünde yapılacak seremoni ile başlayacak olan yarışta ekipler yaklaşık 8.5 kilometre uzunluğunda hazırlanan etabı biri deneme olmak üzere üçer kez geçecekler. Deneme etabı 11.20’de, ilk etap 12.15’de ve ikinci etap 13.10’da start alacak.

16 EKİP MÜCADELE EDECEK

Baştaşlar Sun Valley Resort & Residency ana sponsorluğu yanı sıra Güven Sigorta, Gelengül Production, Avese Reklam ve damalıbayrak.net’in de katkılarıyla yapılacak olan yarışa 3 sınıfta toplam 16 ekip kayıt yaptırdı. Araçlarının motor hacimlerine göre ayrılan sınıflarda 8 ekip Sınıf T4’de ve 4 ekip Sınıf T3’de mücadele ederken, 4 ekip de SSV sınıfında UTV araçlarıyla mücadele edecek.



Ralli Kayıt Listesi:

No. Pilot Co-Pilot Araç Sınıf

1 1 Hasan Reyhan Niyazi Yorgancıoğlu Mitsubishi Pajero T3

2 2 Musa Ersoy Ramadan Kıral Tomcat T4

3 3 Göksel Macila Buğra Tabak Mitsubishi Pajero T4

4 4 Soyer Arseven Hasan Reyhan Mitsubishi Pajero T4

5 5 Halim Kahveciler Ramadan Uzun Nissan Patrol T4

6 6 Zühtü Cumalıgil Kemal Hüdasoy Nissan Patrol T4

7 7 Serkan Bolçocuk Hasan Uzun Range Rover Evoque T4

8 8 Hakan Kofalı Mehmet Karzaoğlu Tomcat T4

9 9 Niyazi Bedel Mehmet Boşnak Land Rover T4

10 10 Ahmet Baştaş Ahmet Gürün Mitsubishi Pajero T3

11 11 Ahmet Esendağlı Veli Esendağlı Suzuki Vitara T3

12 12 Ozan Birşen Suzuki Vitara T3

13 14 Tolga Güllü Asrın Şevketoğlu Canam Maverick SSV

14 15 Çağkan Bozalanlar Hasan Evrensel Canam Maverick SSV

15 16 Görkem Eren Hüda Hüdan Canam Maverick SSV

16 17 Edim Macila Güner Şevketoğlu Canam Maverick SSV



