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Hüdan Kardeşler Anı Offroad Rally Sprint Yarışı Alagadi’de

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Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği’nin (KKORD) Kyrenia Offroad Derneği (KYOFF) ile ortaklaşa organize ettiği 2024 Offroad Şampiyonası’nda sezonun üçüncü yarışı 8 Eylül 2024 Pazar günü “Hüdan Kardeşler Anı Offroad Rally Sprint 2024” adıyla yapılıyor

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Hüdan Kardeşler Anı Offroad Rally Sprint Yarışı Alagadi’de
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Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği (KKORD) ve Kyrenia Offroad Derneği’nin (KYOFF) organize ettiği 2024 Offroad Şampiyonası’nın üçüncü yarışı, 8 Eylül 2024 Pazar günü, Baştaşlar Sun Valley Resort & Residency sponsorluğunda Alagadi bölgesinde yapılacak Hüdan Kardeşler Anı Offroad Rally Sprint Yarışı ile devam ediyor. Geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da güç birliği yapma kararı alan Offroad derneklerimizin ortaklaşa organize ettikleri şampiyonanın üçüncü yarışında görev KKORD’nin. 8 Eylül 2024 Pazar sabahı saat 11.00’de Esentepe’de bulunan Sun Valley Resort & Residency önünde yapılacak seremoni ile başlayacak olan yarışta ekipler yaklaşık 8.5 kilometre uzunluğunda hazırlanan etabı biri deneme olmak üzere üçer kez geçecekler. Deneme etabı 11.20’de, ilk etap 12.15’de ve ikinci etap 13.10’da start alacak.
16 EKİP MÜCADELE EDECEK
Baştaşlar Sun Valley Resort & Residency ana sponsorluğu yanı sıra Güven Sigorta, Gelengül Production, Avese Reklam ve damalıbayrak.net’in de katkılarıyla yapılacak olan yarışa 3 sınıfta toplam 16 ekip kayıt yaptırdı. Araçlarının motor hacimlerine göre ayrılan sınıflarda 8 ekip Sınıf T4’de ve 4 ekip Sınıf T3’de mücadele ederken, 4 ekip de SSV sınıfında UTV araçlarıyla mücadele edecek.
 
Ralli Kayıt Listesi:
         No.    Pilot  Co-Pilot      Araç  Sınıf
1       1       Hasan Reyhan     Niyazi Yorgancıoğlu     Mitsubishi Pajero T3
2       2       Musa Ersoy         Ramadan Kıral    Tomcat       T4
3       3       Göksel Macila      Buğra Tabak        Mitsubishi Pajero T4
4       4       Soyer Arseven     Hasan Reyhan     Mitsubishi Pajero T4
5       5       Halim Kahveciler Ramadan Uzun    Nissan Patrol       T4
6       6       Zühtü Cumalıgil   Kemal Hüdasoy   Nissan Patrol       T4
7       7       Serkan Bolçocuk Hasan Uzun         Range Rover Evoque    T4
8       8       Hakan Kofalı       Mehmet Karzaoğlu        Tomcat       T4
9       9       Niyazi Bedel        Mehmet Boşnak  Land Rover          T4
10     10     Ahmet Baştaş      Ahmet Gürün      Mitsubishi Pajero T3
11     11     Ahmet Esendağlı Veli Esendağlı      Suzuki Vitara      T3
12     12     Ozan Birşen                  Suzuki Vitara      T3
13     14     Tolga Güllü         Asrın Şevketoğlu Canam Maverick SSV
14     15     Çağkan Bozalanlar        Hasan Evrensel    Canam Maverick SSV
15     16     Görkem Eren       Hüda Hüdan        Canam Maverick SSV
16     17     Edim Macila        Güner Şevketoğlu         Canam Maverick SSV
 
 
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