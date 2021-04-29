Haskasap’ın ilk yarışta hedefi podyum

Basel 2021 Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonası, Hamitköy Sprint Yarışı ile start alırken, Drift NEU Racing Team pilotu Enver Haskasap yarışı ikincilikle tamamladı.Enver Haskasap, 7- 8 Mayıs tarihlerindeki Basel Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası ilk yarışına podyum hedefiyle hazırlanıyor

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) tarafından organize edilen 2021 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonası’nın yarışları başladı. Basel Holding 2021 Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonası 1. yarışı 17 Nisan 2021 Cumartesi Hamitköy’de gerçekleşti.

Sprint şampiyonası ilk yarışını iyi bir derece ile tamamlayan Drift NEU Racing TeamPilotu Enver Haskasap, 7-8 Mayıs tarihlerinde yapılacak olan Ralli Şampiyonasının ilk yarışı olan Chase Grup Rallisi’ne yüksek motivasyonla hız kesmeden hazırlanıyor.

Drift NEU Racing Team Pilotu Enver Haskasap, Skoda Fabia R5 ile Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası 2021 yarışları öncesinde sergiledikleri iyi performansın takıma ivme kazandırmasıyla antrenmanlarını arttırdı.

Haskasap: Tutkumuzve heyecanımız arttı

İlk yarışın değerlendirmesini yapan Haskasap;

“Pandemi nedeni ile uzun bir süredir uzak kaldığımız motorsporlarına, Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumunun düzenlediği Basel Holding 2021 Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonası ile start verdik.

Hamitköy etaplarında gerçekleşen yarışa ekip olarak yüksek bir motivasyon ve heyecanla başladık. Başarılı bir organizasyon oldu. Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Başarımızın devamının da geleceğini düşünüyoruz. İyi sporcular ile aynı etaplarda olmak ve yarışmak motorsporlarına olan tutkumuzu ve heyecanımızı arttırdı. İlk yarışımızda genel klasmandave kendi kategorimizde ikincilik elde ederek, güzel bir başlangıç yaptık.” dedi.

Mulla: Aracımızı denedik

Takımın co-pilotluğunu yapan Halil Mulla ise yarış hakkında şunları aktardı;

“Basel Holding 2021 Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonası 1. yarışı bizim için antrenman havasında geçti. Aracımızı denedik. Etap genel olarak iyiydi.

Şimdi ise önümüzde 7 – 8 Mayıs’ta gerçekleşecek olan Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası 1. yarışı olan Chase Grup Rallisi var. Toplamda 200 km olan yarış için hazırlıklarımız başladı.

İsteğimiz yarışlar öncesi daha fazla antrenman yapmaktır. Bu sayede aracımıza daha iyi adapte oluyoruz. Pist karakteristiğine ve sürüş tekniğimize göre dengeyi “set up”ı iyi kuruyoruz. Bu açıdan memnunuz.

Aracımız Skoda Motorsports’un R5 klasmanınındaki en başarılı otomobillerinden Skoda Fabia R5’tir. Yarışta hedefimiz ise, podyumda olmaktır.Yarışa katılacak olan tüm sporculara başarılar dileriz.”

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) tarafından organize edilen 2021 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın ilk yarışı, Chase Grup Rallisi olarak 7-8 Mayıs tarihlerinde Zet Karting, Şirinevler, Aktepe ve Kozan etaplarında gerçekleşecek.”



