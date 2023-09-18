Haskasap’a yılın drift pilotu ödülü

Zirve Kıbrıs’ın düzenlediği “Kuzey Kıbrıs Zirve Spor Ödülleri Gala Gecesi” geçtiğimiz hafta yapıldı. Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nde yer alan Fikret Ünlü havuz başında gerçekleşen törende, 2023 yılının başarılı sporcularına ödülleri takdim edildi. 28 kategoride dağıtılan ödüllerden “Yılın En İyi Drift Sporcusu” ödülü NeuDrift Team pilotu Dr. Enver Haskasap’a verildi. Ülkemizi Avrupa’da sayısız temsil etmiş ve bayrağımızın dalgalanmasını sağlamış ve ülkemizde her türlü sporun tanıtılması, yayılmasında katkıları devam eden Haskasap, aynı zamanda drift sporunun ülkemizde geleneksel bir yarış etkinliği olarak düzenlenmesi konusunda da maddi manevi açıdan her türlü desteği sağlamaya devam etmektedir. Yılın En İyi Drift Sporcusu ödülünü alma hakkını kazanan Dr. Enver Haskasap, Drift Master Grand Prix’in final yarışları için Polonya’nın başkenti Varşova’da bulunması sebebi ile Enver Haskasap adına ödülü Mustafa Akpolat aldı. Geceye Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bazı bakan, belediye başkanı ve milletvekillerinin yanı sıra çok sayıda spor insanı katıldı. Ödül töreni sonrasında Polonya’dan ödül için konuşma yapan Dr. Enver Haskasap şunları dile getirdi; “ Zirve Kıbrıs’a çok teşekkür ederim, “Yılın En İyi Drift Sporcusu” ödülü ile beni onore ettiler. Bir sporcu olarak, ülkemizi Avrupa’da ve dünyada tanıtmak, iyi sporcuların yetişebildiğini göstermek ve farklı spor dallarında mücadele ederek, yarışarak başarı elde etmiş ve edecek olan sporculardan biri olmak gurur veriyor. Yıl boyunca yarıştıgımız ve aldığımız dereceler ile final yarışlarına katıldığımız DriftMasters Avrupa Şampiyonasının Polonya ayağı için yurt dışında bulunmam nedeni ile ödülü takdim almış bulunuyorum. Sportif açıdan en heyecanlı tecrübeleri yaşadığımız ve ülkemizin adını duyurmaktan gurur duyduğumuz bu motor sporları etkinliğinin final yarışında bu moral ile iyi bir derece elde etmek için yarışlara devam edeceğiz. Devletimizin doğru bir politika ile ülkemiz üzerinde siyasetin spora karıştırılması ile oluşan ambargoların kaldırılması için gereken ne ise yapılacağına inancımız sonsuzdur. Tekrar teşekkür ederim. “

