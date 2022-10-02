Haskasap, Polonya’da da bayrağımızı dalgalandırdı

Necati KÜLAHLILAR

Pandemiden önce de Avrupa Drift Şampiyonası yarışlarında yarışan Enver Haskasap önemli başarılara imza atmıştı. Bu yıl ise yeniden Avrupa Drift Şampiyonası yarışlarına katılarak yarışan Enver Haskasap sezonun son yarışı olan Polonya’da Drift Masters European Championship’te mücadele etti.

Polonya’da Drift Masters European Championship’te TOP 16 'ya kalan Enver Haskasap (NEU Drift Team) aracının arkasında dalgalanan bayrağımızla ve sunucuların övgü dolu sözleri arasında harika bir performans sergiledi.

