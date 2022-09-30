Haskasap Polonya'da piste çıkacak

Necati KÜLAHLILAR
Drift Masters European Championship'in düzenledıği Drift Şampiyonası'nın son yarıişı yarın Polonya'da yapıllıyor.
Ülkemizin başarılı drift yarışcılarından Enver Haskasap 535 nolu drift arabası ile bu yarışa katılacak.
Drift NEU Racing Team tüm hazırlıklarını tamamlayarak yarışa hazır olacaklar.
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