Haskasap kaza kurbanı

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumunun organize ettiği Basel Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası 1. Yarışı Chase Grup Rallisi heyecan içerisinde devam ediyor. Sıcak havaya rağmen binlerce ralli sever yarışı keyifle seyrederken, yarışın iddialı pilotlarından Enver Haskasap, yarışı bırakmak zorunda kaldı. Aktepe etabını ikinci geçişinde yoldan çıkıp kaza yapan Enver Haskasap, yarış dışı kaldı.
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