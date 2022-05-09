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Haskasap, birinciliklere ambargo koydu

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Haskasap, birinciliklere ambargo koydu
Necati KÜLAHLILAR
Güney Kıbrıs'ta geçtiğimiz hafta sonu Ahna’da yapılan PowerDriftorganizasyonun 3.cü yarışında Enver Haskasap 2. kez birinci gelerek birincilik kupasını kaldırdı.Haskasap baştan sona başarılı bir yarış gerçekleştirerek birincilik kupasını aldı.
NEU Drifekibi de oldukça başarılı bir şekilde servis sağlayarak iyi bir çalışma ekibi olduklarını gösterdiler.
 
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