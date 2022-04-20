Haskasap Achna’da zafere sürdü

Güney Kıbrıs’ta geçtiğimiz Pazar günü, Power Drift Kulübü’nün organizasyonu ile Güney Kıbrıs Drift Şampiyonası’nın ikinci yarışı yapıldı. Achna Speedway Pisti’nde gerçekleştirilen yarışı, ülkemizin şampiyon sporcularından Enver Haskasap kazandı

Toplamda 31 yarışçının mücadele ettiği Güney Kıbrıs Drift Şampiyonası’nın ikinci yarışında, Drift NEU takımı adına yarışan Enver Haskasap ve başarılı pilotlarımızdan Yusuf Çocuk piste çıktı. 5 yarıştan oluşacak şampiyonanın ikinci ayağı olan organizasyonun sıralama turlarını başarılı bir şekilde tamamlayan ve üçüncü olan Haskasap, çıktığı ikili eşleşmelerde de aynı başarıyı göstererek finale kadar yükseldi. Finalde Polis Konstantinou ile eşleşen şampiyon sporcumuz rakibini elemeyi başardı ve organizasyondan zaferle ayrıldı.

Yarıştan sonra açıklamalarda bulunan Haskasap, “Günü zaferle sonuçlandırdığımız için çok mutluyuz. Sezonun ilk yarışında mekanik bir arıza sebebi ile çeyrek finalde yarışa veda etmek zorunda kalmıştık. Bu kez 2022 sezonu için yeni hazırladığımız aracın hazırlıklarını eksiksiz bir şekilde tamamladık. Yarıştan önce disiplinli bir şekilde antrenman yaparak eksikliklerimizi gördük ve gerekli ayarlamaları yaptık. Cumartesi gün sıralama turlarından önce araç arıza yaptı ve son ana kadar aracı hazırlamaya çalıştık. Tek turda sıralamalar için üçüncü sıradaki yerimizi almayı başardık. Pazar gün sorunsuz bir şekilde iyi bir çizgi belirledik ve sürekli aynı çizgide hatasız bir sürüş yapmaya özen gösterdik. Hata yapmadan birinciliği kazandık. Tüm ekibime ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.