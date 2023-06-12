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Hasan Macila yine birinci

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Hasan Macila yine birinci
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Necati Külahlılar
Hasan Macila, Kıbrıs Rum Otomobil Sporları Federasyonu tarafından Daytona Raceway’de düzenlenen IAME Series Cyprus 2023 Şampiyonasında birinciliklerine devam etti. Hasan Macila sezonun üçüncü yarışında da birincilik elde etti.
Kıbrıslı karting severlerin, ayakta alkışladıkları Hasan Macila, yarışmacı arkadaşları tarafında da tebrik edilirken, Kıbrıs Rum Motorsporları Federasyonu yetkilileri de onunla yakından ilgilendi.
 
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