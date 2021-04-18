Hamitköy’de Enduro heyecanı yaşandı

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu (KITMOK), uzun bir Pandemi arasının ardından ilk organizasyonunu “KITMOK 2021 HamitköyEnduro Yarışı” ile gerçekleştirdi. ,
17 Nisan 2021 Cumartesi sabahı Hamitköy Çevre Yolu üzerinde, Hamitköy çemberi ile Sanayi çemberi arasında başlayan ve çevre yolunun kuzey kısmında geçen yarışta 21 sporcu Motokros kategorisinde, 10 sporcu da ATV kategorisinde mücadele etti. Yarışçılar, yaklaşık 6.5 kilometrelik etabı önce antrenman amaçlı geçtiler. Antrenmanın ardından ikişer kez etabı geçen yarışçılar sorunsuz bir günü tamamlamayı başardılar.
Özellikle çevre yolu üzeri ve baraj bölgesinin oldukça kalabalık olduğu yarış sonunda pandemi nedeniyle ödül töreni yapılmadı ve dereceye girenlere ödüllerinin daha sonra verileceği açıklandı.
Serdarlı Belediyesi, Sedyıl Oto Galeri, Pilot Oto Galeri, Yılmaz Oto Galeri, Murat Yıldırımlar ve Oğulları, Yıldırımlar Elektronik, Güven Sigorta, LungoCafe ve damalibayrak.net’in katkılarıyla organize edilen yarışın ATV kategorisinde en iyi dereceyi Sona Singh yaparken, Singh ATV4 sınıfında da zirvede yer aldı. Motokros kategorisinde ise en iyi dereceyi elde eden isim, MX1A sınıfında mücadele eden Ahmet Ömerağa oldu. ATV1’de Temel Atilla, ATV2’de Ömer Arkan ve ATV3’te Vural Tabak birincilik kupasını almaya hak kazanan isimler olurken, MX1B’de Yusuf Akınlar, MX2A’da Barış Hürkol ve MX2B’de Cemal Resan sınıflarının zirvesinde yer aldılar.
Kategorilerde birinciler ve dereceleri şöyle oldu:
ATV4
1)Sona Sing4,09,564+5,00,487=9,10,051 2- Şevki Akdeniz 4,28,558+5,26,809=9,55,367 3-Aydın Kirik 5,01,239+5,54,478=10,55,717
ATV3
1)Vural Tabak 4,31,096+5,26,148=9,57,244
ATV 2
1-Ömer Arkan4,46,104+5,40,767=10,26,871 2-Mehmet Damdelen 5,01,512+5,49,745=10,51,257 3-Mustafa Yalınkaya 4,20,970+10,49,169=15,10,139
ATV 1
1-Temel Atilla 5,05,769+5,13,498=10,19,267 2-Ali Savaşan 5,29,559+5,32,295=11,01,854 3-Kemal Demircioğlu 5,49,603+5,42,256=11,31,859
MX1 A
1-Ahmet Ömerağa 4.57.658+4.49.307= 9.46.965 2-Ahmet Yıldız 5,18,660+5,15,432= 10,34,092 3-Sinan Güler 5,24,333+5,13,137=10,37,470 4-Gürel Tanısay 5,34,622+5,31,514=11,06,136
MX1 B
1-Yusuf Akınlar 5,53,142+5,45,720=11,38,862 2-Halil Şaban 6,04,459+ 5,55,669=12,00,128 3-Kemal Özekinci 6,15,029+6,11,940=12,26,969 4-Mehmet Avşar 6,28,010+6,12,671= 12,40,681 5-Mustafa Yaşlıhan 6,35,331+6,08,160=12,43,491 6-Salih Kayserili 6,35,861+ 6,21,590=12,57,451 7-Furkan Bekiroğlu 7,19,675+6,25,787=13,45,462 8-Mustafa Kuyucuoğluları 8,15,244+7,08,527=15,23,771
MX2 A
1-Barış Hürkol5,07,552+5,06,306=10,13,858 2-Hasan Sezgin 5,24,079+5,21,649= 10,45,728 3-Enver Durak 6,08,133+5,55,219=12,03,352 4-Ahmet Pençe 6,04,476 + 5,59,570 = 12,04,046 5-Eyüp Saygılı 6,04,582+6,02,701=12,07,283
MX2 B
1-Cemal Resan5,26,233+5,20,378=10,46,611 [email protected] Ömürlü 6,02,419+5,45,991= 11,48,330 3-Muhammet Özçelik 6,21,916+6,13,516=12,35,432 4-Tayfun Öztürk 6,48,118+6,39,508=13,27,626
(Foto: Necati KÜLAHLILAR – Özgür GÖKSEL)
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