Hafta sonu İskele’de Ralli heyecanı yaşanacak

PAZAR GÜNÜ TOPÇUKÖY, SINIRÜSTÜ VE İSKELE ETAPLARI GEÇİLECEK
17 Temmuz Pazar günü ise Topçuköy, Sınırüstü ve İskele bölgesinde, aynı isimlerle hazırlanan 3 etap ikişer kez art arda geçilecek. Servis alanının son yıllarda olduğu gibi MakenziBeach park yerinde kurulacağı rallinin ikinci günü, yaklaşık 9 kilometre uzunluğundaki TopçuköyEtabı’nın 10.00 ve 11.05’te iki kez art arda geçilmesiyle başlayacak. Servis arasının ardından ekipler bu kez 12.45 ve 13.42’de iki kez art arda yaklaşık 10 kilometrelik SınırüstüEtabı’nı geçecekler ve yine servis alacaklar. 3 saat ara verildikten sonra servis yapılacak ve bu kez 18.15 ve 18.55’te ilk aracın start almasıyla iki kez art arda yaklaşık 9 kilometre uzunluğundaki İskele Etabı geçilecek ve MakenziBeach’te yapılacak ödül töreni ile organizasyon son bulacak
15 EKİP RALLİYE KAYIT YAPTIRDI
Yarışın hazırlıkları sürerken, kayıt işlemleri tamamlandı ve yarışa 4 farklı sınıfta toplam 15 ekip kayıt yaptırdı. Ülkemizin yaz sıcağında yapılmasına rağmen her sezon büyük ilgi gören ve keyifli dakikalara sahne olan İskele Rallisi’nde, oldukça çekişme yaşanması bekleniyor.
2022 İskele Rallisi Kayıt Listesi:
|Takım
|Pilot
|Co-Pilot
|Araç
|Sınıf
|1
|GOODYEAR Racing Team
|ÇağkanBozalanlar
|Hasan Odun
|Mitsubishi Lancer Evo IX
|N
|2
|Drift NEU Racing Team
|HalilMulla
|Mehmet Çağla
|Skoda Fabia R5
|2
|3
|Kıbrıs Online Rally Team
|Mehmet Kamiloğlu
|Mehmet Mişon
|Mitsubishi Lancer Evo X R4
|2
|4
|Team EVO RT
|SadıkBilgimer
|BuseBilgimer
|Mitsubishi Lancer Evo IV
|1
|5
|Kıbrıs Online Rally Team
|BarışKalfaoğlu
|TBA
|Mitsubishi Lancer Evo IX
|N
|6
|Kıbrıs Online Rally Team
|Mehmet Çocuk
|İrfan Topçu
|Mitsubishi Lancer Evo X
|N
|7
|GOODYEAR Racing Team
|KerimHacımevlüt
|RasimÇetinkaya
|Mitsubishi Lancer Evo VI
|1
|8
|GOODYEAR Racing Team
|OktayÇocuk
|HüseyinÇocuk
|Mitsubishi Lancer Evo IX
|N
|9
|Team EVO RT
|SelenBilgimer
|Ali Burhan
|Mitsubishi Lancer Evo VI
|1
|10
|Kıbrıs Online Rally Team
|Murat Aşık
|Mustafa Yücener
|Ford Fiesta R5
|2
|11
|VuralVurur
|GökanBolatçıoğlu
|Mitsubishi Lancer Evo X
|N
|12
|Team EVO RT
|Yusuf Cambaz
|GökhanSancar
|Mitsubishi Lancer Evo VI
|1
|13
|Team EVO RT
|İbrahim Argün
|TBA
|Mitsubishi Lancer Evo VI
|1
|14
|EdimMacila
|Ayşe AlptürkMacila
|Canam Maverick X3
|R
|15
|ÖnderZaim
|EmreÜngüder
|Canam Maverick X3
|R