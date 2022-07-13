Hafta sonu İskele’de Ralli heyecanı yaşanacak

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği ve ana sponsorluğunu Basel Holding’in üstlendiği 2022 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası dördüncü yarışı, 13.İskele Rallisi, 16-17 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılıyor. İskele Belediyesi’nin de katkılarıyla yapılacak yarışa 15 ekip kayıt yaptırdı

Takım Pilot Co-Pilot Araç Sınıf 1 GOODYEAR Racing Team ÇağkanBozalanlar Hasan Odun Mitsubishi Lancer Evo IX N 2 Drift NEU Racing Team HalilMulla Mehmet Çağla Skoda Fabia R5 2 3 Kıbrıs Online Rally Team Mehmet Kamiloğlu Mehmet Mişon Mitsubishi Lancer Evo X R4 2 4 Team EVO RT SadıkBilgimer BuseBilgimer Mitsubishi Lancer Evo IV 1 5 Kıbrıs Online Rally Team BarışKalfaoğlu TBA Mitsubishi Lancer Evo IX N 6 Kıbrıs Online Rally Team Mehmet Çocuk İrfan Topçu Mitsubishi Lancer Evo X N 7 GOODYEAR Racing Team KerimHacımevlüt RasimÇetinkaya Mitsubishi Lancer Evo VI 1 8 GOODYEAR Racing Team OktayÇocuk HüseyinÇocuk Mitsubishi Lancer Evo IX N 9 Team EVO RT SelenBilgimer Ali Burhan Mitsubishi Lancer Evo VI 1 10 Kıbrıs Online Rally Team Murat Aşık Mustafa Yücener Ford Fiesta R5 2 11 VuralVurur GökanBolatçıoğlu Mitsubishi Lancer Evo X N 12 Team EVO RT Yusuf Cambaz GökhanSancar Mitsubishi Lancer Evo VI 1 13 Team EVO RT İbrahim Argün TBA Mitsubishi Lancer Evo VI 1 14 EdimMacila Ayşe AlptürkMacila Canam Maverick X3 R 15 ÖnderZaim EmreÜngüder Canam Maverick X3 R

13. İskele Rallisi, İskele Belediyesi’nin de katkıları ile 2 günlük programla yapılacak. İskele Belediyesi’nin yanı sıra, Limon, Eurol, Chagla Car Care, enlglobal, Near East Bank, Tekan Mobile, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, GoPro, GenPower, Polaris ve Basel Energy’nin de katkılarıyla hayata geçirilecek yarış, 16 Temmuz Cumartesi günü İskele Panayır alanından saat 20.00’de start alacak. Ekipler 2 kez art arda, Ardahan bölgesinde hazırlanan 7,80 kilometrelik Ardahan Etabı’nı gece etabı olarak geçip ilk günü tamamlayacaklar. Ardahan Etabı’nın ilk araç için ilk start saati 20.30 olarak belirlenirken, ikinci etap 21.33’te başlayacak.17 Temmuz Pazar günü ise Topçuköy, Sınırüstü ve İskele bölgesinde, aynı isimlerle hazırlanan 3 etap ikişer kez art arda geçilecek. Servis alanının son yıllarda olduğu gibi MakenziBeach park yerinde kurulacağı rallinin ikinci günü, yaklaşık 9 kilometre uzunluğundaki TopçuköyEtabı’nın 10.00 ve 11.05’te iki kez art arda geçilmesiyle başlayacak. Servis arasının ardından ekipler bu kez 12.45 ve 13.42’de iki kez art arda yaklaşık 10 kilometrelik SınırüstüEtabı’nı geçecekler ve yine servis alacaklar. 3 saat ara verildikten sonra servis yapılacak ve bu kez 18.15 ve 18.55’te ilk aracın start almasıyla iki kez art arda yaklaşık 9 kilometre uzunluğundaki İskele Etabı geçilecek ve MakenziBeach’te yapılacak ödül töreni ile organizasyon son bulacakYarışın hazırlıkları sürerken, kayıt işlemleri tamamlandı ve yarışa 4 farklı sınıfta toplam 15 ekip kayıt yaptırdı. Ülkemizin yaz sıcağında yapılmasına rağmen her sezon büyük ilgi gören ve keyifli dakikalara sahne olan İskele Rallisi’nde, oldukça çekişme yaşanması bekleniyor.