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Gülgün Süt 47.Kuzey Kıbrıs Rallisi tamamlandı

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Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği ve ana sponsorluğunu Basel Holding’in üstlendiği 2024 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası altıncı yarışı, Gülgün Süt Mamulleri sponsorluğunda, Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nin katkılarıyla yapıldı

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Gülgün Süt 47.Kuzey Kıbrıs Rallisi tamamlandı
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Basel Holding’in ana sponsorluğunda Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK), organize ettiği ralli şampiyonasının altıncı yarışı “Gülgün Süt 47.Kuzey Kıbrıs Rallisi” tamamlandı. İlk gün Yenikent Bulvarı Özel Seyirci Etabı, ikinci gün Yılmazköy ve Kanlıköy etaplarının ardından üçüncü gün Kozan, Şirinevler ve Plümer etapları geçilerek ralli sona erdi. İlk gün aldıkları liderliği rallinin sonuna kadar korumayı başaran Goodyear Racing Team ekibi Cevdet Alptürk-Mehmet Çağla ikilisi büyük rallide zafere ulaşmayı başaran ekip oldu. Toplamda geçilen 11 etabın 6’sında en iyi dereceyi elde etmeyi başaran ikili yaklaşık 15 saniye farkla kazanan ekip oldu. Ralli boyunca çok sıkı birincilik mücadelesi veren Goodyear Racing Team ekibi, Çağkan Bozalanlar-Hasan Evrensel ikilisi, ekstra puanlar veren Plümer 2 etabında en iyi dereceyi de yaparak ikinci sırada finiş görürken, ikinci günün şanssız ekibi Drift NEU pilotları Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisi üçüncü olmayı başardı.
22 ekibin start aldığı fakat 13 ekibin finişe ulaşmayı başardığı zorlu rallide Ahmet Demirel Ralli Kupası birincisi olan ekip, Sınıf 1’in de birincisi olan Bilgimer Rally Team ekibi Sadık Bilgimer-Buse Bilgimer ikilisi oldu. Ahmet Demirel Ralli Kupası ikincisi aynı zamanda Sınıf R’nin kazananı olan Tolga Güllü-Hasan Önderol ikilisi oldu. Sınıf N birincisi olan Önder Zaim-Barış Hürkol ikilisi ise Ahmet Demirel Ralli Kupası üçüncüsü olmayı başardı. Genel klasman beşincisi olan Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk ikilisi Masterler kupası birincisi olmayı başarırken, Hasan Karlıtaş-Ömer Karanfil ikilisi Sınıf 4 birincisi olan ekip olmayı başardı. 

Basel Holding’in şampiyona sponsorluğu ve Gülgün Süt Mamulleri’nin ana sponsorluğunun yanı sıra yarışın ev sahipliğini yapan Gönyeli-Alayköy Belediyesi ile Basel Energy, Polaris, Gen Power, GoPro, Limon, Near East Bank, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, Sportface, İkas Süpermarket, Aveon Sigorta, Rinata Parts & Oil, Chagla Car Care, Seyhun Bıkmaz Şoför Okulu ve Eurol’un da katkıları ile gerçekleştirilen yarışın ödül töreni Yenikent Bulvarı’nda kurulan podyumda yapıldı. Ödülleri Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Gülgün Süt Mamülleri direktörlerinden Yunus Betmezoğlu, KKTOK Başkanı Tigin Kişmir, KKTOK Asbaşkanı Mahmut Sezinler ve Gönyeli Alayköy Belediyesi Meclis Üyeleri takdim etti.
 
Gülgün Süt 47.Kuzey Kıbrıs Rallisi 2024 Dereceleri:
                No          Takım                                   Pilot       Co-Pilot               Araç                      Sınıf                       Derece
1             5             Goodyear Racing Team                Cevdet Alptürk Mehmet Çağla  Skoda Fabia Rally2          2             1:15:45.6
2             2             Goodyear Racing Team                Çağkan Bozalanlar           Hasan Evrensel Skoda Fabia Rally2          2                1:16:00.2
3             1             NEU Drift Racing Team  Enver Haskasap               Halil Mulla           VW Polo GTI Rally2         2             1:17:20.1
4             7             Bilgimer Rally Team        Sadık Bilgimer   Buse Bilgimer    Mitsubishi Lancer Evo8 1             1:22:55.1
5             4             Goodyear Racing Team                Oktay Çocuk      Hüseyin Çocuk  Skoda Fabia Rally2          2             1:24:03.4
6             24                           Tolga Güllü         Hasan Önderol Canam Maverick             R             1:27:54.7
7             15           Zaim Kömürleri Rally Team         Önder Zaim        Barış Hürkol       Mitsubishi Lancer Evo9 N            1:28:30.7
8             6                             İbrahim Y. Argün             Hande Küfi         Mitsubishi Lancer Evo9 N            1:29:50.1
9             25           NEU Drift Racing Team  Erdaş Uçaner     Berke Zeki          Canam Maverick             R             1:30:39.6
10           14           Çelebçi Motorsport Team           Mustafa K. Baran            Gökan Bolatçıoğlu           Ford Fiesta Proto            1                1:35:54.4
11           11                           Cem Yudulmaz Ahmet Gürün   Ford Fiesta Rally2            2             1:37:14.2
12           21           Biricik Rally Team             Hakan Biricik      Ahmet Biricik     Subaru Impreza               1             1:51:04.7
13           23           Bilgimer Rally Team        Hasan Karlıtaş   Ömer Karanfil   Honda Civic        4             2:07:35.7
14           3             Bilgimer Rally Team        Selen Bilgimer   Sabahittin Dağlı                Mitsubishi Lancer Evo6 1             DNF
15           20                           Mert Yudulmaz                Deniz Gümüş    Ford Fiesta Rally4            4             DNF
16           19           Karaduman Rally Team Osman Pozan    Ayhan Ertuğrul Peugeot 206      4             DNF
17           22           Bilgimer Rally Team        Hüseyin Yarkıner             Ümit Koçak        Mitsubishi Lancer Evo8 1             DNF
 
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