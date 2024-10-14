Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği ve ana sponsorluğunu Basel Holding’in üstlendiği 2024 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası altıncı yarışı, Gülgün Süt Mamulleri sponsorluğunda, Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nin katkılarıyla yapıldı

Basel Holding’in ana sponsorluğunda Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK), organize ettiği ralli şampiyonasının altıncı yarışı “Gülgün Süt 47.Kuzey Kıbrıs Rallisi” tamamlandı. İlk gün Yenikent Bulvarı Özel Seyirci Etabı, ikinci gün Yılmazköy ve Kanlıköy etaplarının ardından üçüncü gün Kozan, Şirinevler ve Plümer etapları geçilerek ralli sona erdi. İlk gün aldıkları liderliği rallinin sonuna kadar korumayı başaran Goodyear Racing Team ekibi Cevdet Alptürk-Mehmet Çağla ikilisi büyük rallide zafere ulaşmayı başaran ekip oldu. Toplamda geçilen 11 etabın 6’sında en iyi dereceyi elde etmeyi başaran ikili yaklaşık 15 saniye farkla kazanan ekip oldu. Ralli boyunca çok sıkı birincilik mücadelesi veren Goodyear Racing Team ekibi, Çağkan Bozalanlar-Hasan Evrensel ikilisi, ekstra puanlar veren Plümer 2 etabında en iyi dereceyi de yaparak ikinci sırada finiş görürken, ikinci günün şanssız ekibi Drift NEU pilotları Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisi üçüncü olmayı başardı.

22 ekibin start aldığı fakat 13 ekibin finişe ulaşmayı başardığı zorlu rallide Ahmet Demirel Ralli Kupası birincisi olan ekip, Sınıf 1’in de birincisi olan Bilgimer Rally Team ekibi Sadık Bilgimer-Buse Bilgimer ikilisi oldu. Ahmet Demirel Ralli Kupası ikincisi aynı zamanda Sınıf R’nin kazananı olan Tolga Güllü-Hasan Önderol ikilisi oldu. Sınıf N birincisi olan Önder Zaim-Barış Hürkol ikilisi ise Ahmet Demirel Ralli Kupası üçüncüsü olmayı başardı. Genel klasman beşincisi olan Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk ikilisi Masterler kupası birincisi olmayı başarırken, Hasan Karlıtaş-Ömer Karanfil ikilisi Sınıf 4 birincisi olan ekip olmayı başardı.



Basel Holding’in şampiyona sponsorluğu ve Gülgün Süt Mamulleri’nin ana sponsorluğunun yanı sıra yarışın ev sahipliğini yapan Gönyeli-Alayköy Belediyesi ile Basel Energy, Polaris, Gen Power, GoPro, Limon, Near East Bank, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, Sportface, İkas Süpermarket, Aveon Sigorta, Rinata Parts & Oil, Chagla Car Care, Seyhun Bıkmaz Şoför Okulu ve Eurol’un da katkıları ile gerçekleştirilen yarışın ödül töreni Yenikent Bulvarı’nda kurulan podyumda yapıldı. Ödülleri Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Gülgün Süt Mamülleri direktörlerinden Yunus Betmezoğlu, KKTOK Başkanı Tigin Kişmir, KKTOK Asbaşkanı Mahmut Sezinler ve Gönyeli Alayköy Belediyesi Meclis Üyeleri takdim etti.



Gülgün Süt 47.Kuzey Kıbrıs Rallisi 2024 Dereceleri:

No Takım Pilot Co-Pilot Araç Sınıf Derece

1 5 Goodyear Racing Team Cevdet Alptürk Mehmet Çağla Skoda Fabia Rally2 2 1:15:45.6

2 2 Goodyear Racing Team Çağkan Bozalanlar Hasan Evrensel Skoda Fabia Rally2 2 1:16:00.2

3 1 NEU Drift Racing Team Enver Haskasap Halil Mulla VW Polo GTI Rally2 2 1:17:20.1

4 7 Bilgimer Rally Team Sadık Bilgimer Buse Bilgimer Mitsubishi Lancer Evo8 1 1:22:55.1

5 4 Goodyear Racing Team Oktay Çocuk Hüseyin Çocuk Skoda Fabia Rally2 2 1:24:03.4

6 24 Tolga Güllü Hasan Önderol Canam Maverick R 1:27:54.7

7 15 Zaim Kömürleri Rally Team Önder Zaim Barış Hürkol Mitsubishi Lancer Evo9 N 1:28:30.7

8 6 İbrahim Y. Argün Hande Küfi Mitsubishi Lancer Evo9 N 1:29:50.1

9 25 NEU Drift Racing Team Erdaş Uçaner Berke Zeki Canam Maverick R 1:30:39.6

10 14 Çelebçi Motorsport Team Mustafa K. Baran Gökan Bolatçıoğlu Ford Fiesta Proto 1 1:35:54.4

11 11 Cem Yudulmaz Ahmet Gürün Ford Fiesta Rally2 2 1:37:14.2

12 21 Biricik Rally Team Hakan Biricik Ahmet Biricik Subaru Impreza 1 1:51:04.7

13 23 Bilgimer Rally Team Hasan Karlıtaş Ömer Karanfil Honda Civic 4 2:07:35.7

14 3 Bilgimer Rally Team Selen Bilgimer Sabahittin Dağlı Mitsubishi Lancer Evo6 1 DNF

15 20 Mert Yudulmaz Deniz Gümüş Ford Fiesta Rally4 4 DNF

16 19 Karaduman Rally Team Osman Pozan Ayhan Ertuğrul Peugeot 206 4 DNF

17 22 Bilgimer Rally Team Hüseyin Yarkıner Ümit Koçak Mitsubishi Lancer Evo8 1 DNF

