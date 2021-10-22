Gecenin kahramanı Bulutoğluları

Necati KÜLAHLILAR

Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumunun organize ettiği 2021 Basel Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası 6. yarışı olan Gülgünsüt Kuzey Kıbrıs Rallisi "Capital Radio Girne Şehir İçi Özel Seyirci Etabı" ile başladı.

Girne Antik Liman'da yüzlerce ralli severin izlediği gecenin kazananı Mustafa Bulutoğluları – Mustafa Yücener ikilisi oldu. ikincilik Rauf Denktaş – Mehmet Mişon ikilisinin olurken, üçüncülüğü Deniz Fahri – Serhan Tan ikilisi elde etti.

23 Ekim Cumartesi günü 11:50’den itibaren 3 kez Şirinevler bölgesindeki etabı geçecek olan ekipler Şirinevler Köy Meydanı’nda ilk kez gerçekleşecek lastik değiştirme alanında ‘Pit stop’ yapacaklar. Ardından ise iki kez Kozan etabını geçecekler ve günü noktalayacaklar.

