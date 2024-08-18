Fuar’da kazanan Alptürk-Çağla ikilisi oldu

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği ve ana sponsorluğunu Basel Holding’in üstlendiği 2024 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası beşinci yarışı, “Zafer Doğan Anı Rallisi”, 17 Ağustos’ta Sami Doğan Motors önünden başladı. 22 ekibin start aldığı yarışta ilk gün Fuar SSS geçildi ve günün birincisi Cevdet Alptürk-Mehmet Çağla ikilisi oldu

No. Takım Pilot Co-Pilot Araç Sınıf Derece 5 Goodyear RT Cevdet Alptürk Mehmet Çağla Skoda Fabia Rally2 2 03:09.8 1 NEU Drift RT Enver Haskasap Halil Mulla Volkswagen Polo Gti Rally2 2 03:14.3 2 Goodyear RT Çağkan Bozalanlar Hasan Evrensel Skoda Fabia Rally2 2 03:14.8 10 Stage Cars RT Ahmet Özerdem Kani Avkıran Mitsubishi Lancer Evo IX 1 03:24.0 6 İbrahim Yolcu Argün Hande Küfi Mitsubishi Lancer Evo IX N 03:25.7 3 Bilgimer RT Selen Bilgimer Sabahittin Dağlı Mitsubishi Lancer Evo VI 1 03:27.0 7 Bilgimer RT Sadık Bilgimer Buse Bilgimer Mitsubishi Lancer Evo VIII 1 03:27.1 4 Goodyear RT Oktay Çocuk Hüseyin Çocuk Skoda Fabia Rally2 2 03:28.3 17 Zaim Kömür RT Önder Zaim Barış Hürkol Mitsubishi Lancer Evo IX N 03:29.0 26 Cevdet Altpürk Vural Vurur Canam Maverick R 03:30.9 19 Mert Yudulmaz Stephan Prevot Ford Fiesta Rally4 4 03:35.8 14 Cem Yudulmaz Deniz Gümüş Ford Fiesta Rally2 2 03:38.3 15 Derviş Dizliklioğlu Doğukan Özbeyli Mitsubishi Lancer Evo IX N 03:42.2 24 Bilgimer RT Hüseyin Yarkıner Ahmet Biricik Mitsubishi Lancer Evo VIII 1 03:42.5 11 NEU Drift RT Mustafa Karam Utku Tabak Mitsubishi Lancer Evo VI 1 03:43.9 8 Stage Cars RT Zeki Demirdeş Cihan Anıl Şahin Ford Fiesta Rally2 2 03:46.4 12 NEU Drift RT Sami Doğan Ali Burhan Skoda Fabia Rally2 2 03:47.7 20 Karaduman RT Özhan Karaduman Ahmet Buzlukçuoğlu Fiat Palio 4 03:52.1 23 Bilgimer RT Hasan Karlıtaş Mustafa Şeker Honda Civic 4 04:09.9 27 NEU Drift RT Erdaş Uçaner Arkın Şevketoğlu Canam Maverick R 04:17.5 22 Bilgimer RT Umut Sular Mehmet Kaplan Ford Fiesta ST 4 04:24.6 21 Karaduman RT Osman Pozan Ayhan Ertuğrul Peugeot 206 4 08:35.8

Basel Holding 2024 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın beşinci ayağı olan Zafer Doğan Anı Rallisi2 günlük programla yapılıyor. Sami Doğan Motors’un yanı sıra,Çağra Home Center, Basel Energy, Polaris, GenPower, GoPro, Limon, Near East Bank, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, Sportface, İkas Süpermarket, Aveon Sigorta, Rinata Parts & Oil, Chagla Car Care, Eurol ve Seyhun Bıkmaz Şoför Okulu’nun da katkılarıyla hayata geçirilen yarış, 17 Ağustos2024 Cumartesi günü Sami Doğan Motors önünden start aldı. 22 ekibin start aldığı organizasyonda ilk gün ekipler uzun bir aranın ardından ilk kez Fuar Seyirci Özel Etabı’nı geçtiler.3:09,8 saniyelik derecesiyle günün birincisi Goodyear Racing Team ekibi, Skoda Fabia Rally2 açlarıyla Cevdet Alptürk-Mehmet Çağla ikilisi oldu. Günün ikincisi NEU Drift Racing Team ekibi, Volkswagen Polo GTI Rally2 araçlarıyla Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisi olurken, Skoda Fabia Rally2 araçlarıyla Goodyear Racing Team ekibi Çağkan Bozalanlar-Hasan Evrensel ikilisi üçüncü oldu.18 Ağustos 2024 Pazar günü ise Meriç, Balıkesir ve Mora bölgelerinde hazırlanan 4 etap ikişer kez geçilecek. Rallinin ikinci günü, yaklaşık 5,7 kilometre uzunluğundaki Meriç Etabı ile başlayacak. 10.33’de başlayacak etabın ardından 11.06’da yaklaşık 8,8 kilometre uzunluğundaki Balıkesir Etabı ve tekrar 11.59’daMeriç Etabı ile 12,32’de Balıkesir Etabı geçilecek. Servis arasının ardından ekipler bu kez 14.35’de yaklaşık 2.50 kilometre uzunluğundaki Mora Etabı’nı geçecekler. 14,58’de yaklaşık 14,2 kilometre uzunluğundaki Balıkesir Uzun etabı geçilecek ve ardından yeniden 15.51’de Mora ile 16.14’te Balıkesir Uzun Etabı geçilerek ralli son bulacak. Ekipler finiş görmelerinin ardından ödül töreni için Sami Doğan Motors’a dönecekler.