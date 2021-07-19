Forsberg, GÜNSEL'in direksiyonunda

DriftNeu Racing Team Pilotu ve Drift Şampiyonu Enver Haskasap ve Formula Drift Yıldızı ChrisForsberg, YDÜ'de buluşurken Forsberg, YDÜ üretimi GÜNSEL'i test etti



NEU Drift Team Pilotu Enver Haskasap ve takımı gösteri öncesi Forsberg ile birlikte drift aracı ve Avrupa yarışları hakkında görüştüler. DriftNeu Racing Team ve Drift yıldızı, CemsaKarting antrenmanları sonrası yerli üretimimiz ve milli aracımız Günsel ile bir test sürüşü gerçekleştirdiler. Ardından Yakın Doğu Yerleşkesinde misafir edilen yıldızla, Günsel Araba Fabrikasını ziyaret ve Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü içinde yer alan Kıbrıs Araba Müzesini gezen Forsberg ve Haskasap, müzede bulunan klasik ve modern spor arabaları da yakından incelediler.

DriftNeu Racing Team Pilotu Enver Haskasap; “KKTOK’un davetlisi olarak ülkemize gelen Amerikalı Drift Şampiyonu ChrisForsberg ile CemsaKarting tesislerinde gerçekleşen drift gösterisi etkinliğinde bir araya geldik. Gösteriye katılacak olmasından dolayı, ev sahibi takım olarak olarak orda olduk kendisi ile keyifli bir temas gerçekleştirdik. Forsberg ile yaptığımız sohbette Avrupa için hazırladığımız araçla ilgili fikir alışverişi yapıp düşüncelerini aldık. Uzun zamandan sonra drift arabamızı bu gösteri de kullanma fırsatı bulduk. KKTOK ve ekibine çok teşekkür ederiz, güzel bir organizasyon oldu. ” dedi.

2004 yılından beri Formula Drift Şampiyonası’nda mücadele eden, 3 şampiyonluk rekorunu paylaşan ve Formula Drift tarihinin en çok podyum finişi alan sporcusu ChrisForsberg, Drift NEU Racing Team pilotu ve Drift Şampiyonu Enver Haskasap ile buluşmasından büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getirerek ayrıldı.

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu ile EMSO’nun davetlisi olarak KKTC’ye gelen, Amerika’nın Pro Drift Şampiyonası Formula Drift’de 3 şampiyonluğu bulunan Amerikalı yıldız ChrisForsberg,CemsaKarting’de ge rçekleşen drift gösterisi öncesi ve sonrasında NEU Drift Team ekibi ile buluştu.NEU Drift Team Pilotu Enver Haskasap ve takımı gösteri öncesi Forsberg ile birlikte drift aracı ve Avrupa yarışları hakkında görüştüler. DriftNeu Racing Team ve Drift yıldızı, CemsaKarting antrenmanları sonrası yerli üretimimiz ve milli aracımız Günsel ile bir test sürüşü gerçekleştirdiler. Ardından Yakın Doğu Yerleşkesinde misafir edilen yıldızla, Günsel Araba Fabrikasını ziyaret ve Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü içinde yer alan Kıbrıs Araba Müzesini gezen Forsberg ve Haskasap, müzede bulunan klasik ve modern spor arabaları da yakından incelediler.DriftNeu Racing Team Pilotu Enver Haskasap; “KKTOK’un davetlisi olarak ülkemize gelen Amerikalı Drift Şampiyonu ChrisForsberg ile CemsaKarting tesislerinde gerçekleşen drift gösterisi etkinliğinde bir araya geldik. Gösteriye katılacak olmasından dolayı, ev sahibi takım olarak olarak orda olduk kendisi ile keyifli bir temas gerçekleştirdik. Forsberg ile yaptığımız sohbette Avrupa için hazırladığımız araçla ilgili fikir alışverişi yapıp düşüncelerini aldık. Uzun zamandan sonra drift arabamızı bu gösteri de kullanma fırsatı bulduk. KKTOK ve ekibine çok teşekkür ederiz, güzel bir organizasyon oldu. ” dedi.2004 yılından beri Formula Drift Şampiyonası’nda mücadele eden, 3 şampiyonluk rekorunu paylaşan ve Formula Drift tarihinin en çok podyum finişi alan sporcusu ChrisForsberg, Drift NEU Racing Team pilotu ve Drift Şampiyonu Enver Haskasap ile buluşmasından büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getirerek ayrıldı.