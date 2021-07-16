Formula Drift yıldızı KKTC'ye geliyor

Amerika’nın Pro Drift Şampiyonası olan Formula Drift’in yıldızı, 3 şampiyonluğu bulunan Amerikalı yıldız Chris Forsberg, Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu ile EMSO’nun davetlisi olarak ülkemize geliyor

2004 yılından beri Formula Drift Şampiyonası’nda mücadele eden, James Deane ile 3 şampiyonluk rekorunu paylaşan ve Formula D tarihinin en çok podyum alan sporcusu Chris Forsberg, Cumartesi günü ülkemize geliyor. Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu ile EMSO’nun daveti üzerine ülkemize gelecek olan Amerikalı yıldız, hem kısa bir tatil yapacak, hem de Pazar günü Cemsa Karting tesislerinde drift gösterisine katılacak. Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu gözlemcileri ve hakemlerinin yanı sıra, Motorsporları severlerle buluşacak olan Forsberg, tecrübelerini hayranlarıyla paylaşıp imza dağıtacak. KKTOK Başkanı Tigin Kişmir, “Böylesine önemli bir yıldızı ülkemizde ağırlayacak olmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Motorsporları ile ülkemizi dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz.” dedi. 18 Temmuz 2021 Pazar günü saat 18:00 ‘de tüm Motorsporları severleri Cemsa Karting pistine davet etti.

Pazar Drift Show Cemsa'da

Pazar günü saat 18.00 de Lefkoşa da cemsa karting de Chris Forsberg'in de imza dağıtması planlanan drift show organize edilecek.

