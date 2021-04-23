banner583
Göçmenköy Akademide, Çocuk Bayramı kutlandı
Göçmenköy Akademide, Çocuk Bayramı kutlandı
4 0
Adem Kaner ve Vedat Kaner anısına Kalkanlı’da anı ormanı oluşturuldu
Adem Kaner ve Vedat Kaner anısına Kalkanlı’da anı ormanı oluşturuldu
29 0
 
Kargayla mücadele 2 Mayıs’ta başlayacak
Kargayla mücadele 2 Mayıs’ta başlayacak
60 0
Cimnastik hakemlerimiz, TCF kursunda başarılı
Cimnastik hakemlerimiz, TCF kursunda başarılı
20 0
Kazaya davetiye çıkarıyorlar
Kazaya davetiye çıkarıyorlar
41 0
Dev maçın galibi yok
Dev maçın galibi yok
10 0
İlkbaharla uyanan böcek ve sürüngenlere dikkat
İlkbaharla uyanan böcek ve sürüngenlere dikkat
43 0
banner529
banner570

Formula 1'de yeni yarış

banner476

Formula 1'e yeni bir yarış eklendi. Takvime dahil edilen Miami Grand Prix'i 2022 yılından itibaren koşulacak. Organizasyonu, RedBull pilotları MaxVerstappen ve SergioPerez tanıttı

Formula 1'de yeni yarış
banner630
Formula 1'de yeni yarış heyecanı yaşanıyor. Bundan sonra organizasyonun adreslerinden biri de Miami olacak. Yetkililer, 2022 yılından itibaren 10 yıl boyunca koşulacak olan yarışı takvime ekledi.
Mami Grand Prix'inin tanıtımı için çekilen videoya RedBull pilotları MaxVerstappen ve SergioPerez katıldı.
Birleşik Amerika'da yarışmanın her zaman çok eğlenceli olduğunu vurgulayan SergioPerez, "Burası eğlenceli ve enerjisi yüksek bir şehir. Formula 1 için de çok doğru bir tercih. Bence kombinasyon harika olacak” dedi.
MaxVerstappen ise "Bu pistte seyircileri heyecanlandıracak mücadeleler olacak. Burada yarışmayı sabırsızlıkla bekliyorum” ifadelerini kullandı.
Yarışların düzenleneceği pist Amerikan Futbol Ligi maçlarının da yapıldığı Hard Rock Stadyumu'nun etrafında bulunuyor.
19 viraj ve 3 ana düzlükten oluşan pist, pilotların saatte 320 kilometre hıza ulaşmasına imkan tanıyor.
Miami Grand Prix'si, Teksas'ta gerçekleştirilen Birleşik Devletler Grand Prix'siyle birlikte ülkedeki ikinci Formula 1 yarışı olacak.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.