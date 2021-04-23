Formula 1'de yeni yarış heyecanı yaşanıyor. Bundan sonra organizasyonun adreslerinden biri de Miami olacak. Yetkililer, 2022 yılından itibaren 10 yıl boyunca koşulacak olan yarışı takvime ekledi.
Mami Grand Prix'inin tanıtımı için çekilen videoya RedBull pilotları MaxVerstappen ve SergioPerez katıldı.
Birleşik Amerika'da yarışmanın her zaman çok eğlenceli olduğunu vurgulayan SergioPerez, "Burası eğlenceli ve enerjisi yüksek bir şehir. Formula 1 için de çok doğru bir tercih. Bence kombinasyon harika olacak” dedi.
MaxVerstappen ise "Bu pistte seyircileri heyecanlandıracak mücadeleler olacak. Burada yarışmayı sabırsızlıkla bekliyorum” ifadelerini kullandı.
Yarışların düzenleneceği pist Amerikan Futbol Ligi maçlarının da yapıldığı Hard Rock Stadyumu'nun etrafında bulunuyor.
19 viraj ve 3 ana düzlükten oluşan pist, pilotların saatte 320 kilometre hıza ulaşmasına imkan tanıyor.
Miami Grand Prix'si, Teksas'ta gerçekleştirilen Birleşik Devletler Grand Prix'siyle birlikte ülkedeki ikinci Formula 1 yarışı olacak.
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