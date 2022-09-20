Formula 1'de yeni sezonun takvimi belli oldu

Çin ve Katar etaplarının tekrar eklendiği organizasyonun sondan bir önceki Los Angeles Grand Prix'sindeki yarış ise Uluslararası Otomobil Federasyonundan (FIA) onay alınması halinde cumartesi gecesi düzenlenecek. F1 yarışları, diğer etaplarda pazar günü yapılmaya devam edecek.
Takvim şöyle:
|Tarih
|Grand Prix
|Yer
|5 Mart
|Bahreyn
|Sahir
|19 Mart
|Suudi Arabistan
|Cidde
|2 Nisan
|Avustralya
|Melbourne
|16 Nisan
|Çin
|Şangay
|30 Nisan
|Azerbaycan
|Bakü
|7 Mayıs
|Miami
|Miami
|21 Mayıs
|EmiliaRomagna
|Imola
|28 Mayıs
|Monaco
|Monaco
|4 Haziran
|İspanya
|Barcelona
|18 Haziran
|Kanada
|Montreal
|2 Temmuz
|Avusturya
|Spielberg
|9 Temmuz
|İngiltere
|Silverstone
|23 Temmuz
|Macaristan
|Budapeşte
|30 Temmuz
|Belçika
|Spa
|27 Ağustos
|Hollanda
|Zandvoort
|3 Eylül
|İtalya
|Monza
|17 Eylül
|Singapur
|Singapur
|24 Eylül
|Japonya
|Suzuka
|8 Ekim
|Katar
|Losail
|22 Ekim
|ABD
|Austin
|29 Ekim
|Meksika
|Mexico City
|5 Kasım
|Brezilya
|Sao Paulo
|18 Kasım
|LasVegas
|LasVegas
|26 Kasım
|Abu Dabi
|Yas Marina